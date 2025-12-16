Buscan desesperadamente a una mujer policía que desapareció en Chubut

Se trata de María José San Martín (25), quien fue vista por última vez el pasado 12 de diciembre. Los vecinos colaboran para encontrarla.

La desaparición de una mujer policía mantiene en vilo a la provincia de Chubut. Se trata de María José San Martín (25), quien fue vista por última vez el pasado 12 de diciembre, cuando se le quedó el auto en la arena, por lo que fue a pedir ayuda pero nunca regresó.

El viernes pasado, María José viajaba junto a una compañera de la fuerza a relevar un turno de guardia en una empresa ubicada en el sector norte del lago Colhué Huapi, en cercanías de la localidad de Sarmiento.

En un momento, el auto quedó encajado en la arena, por lo que la joven de 25 años salió a buscar ayuda, pero nunca regresó. Horas después, el equipo de rescate fue a auxiliarlas y hallaron el Renault Logan gris. En su interior encontraron solo a la compañera de María José.

Por lo tanto, se activó la alarma y protocolo de búsqueda de personas.

Cómo es la mujer policía que desapareció en Chubut Según detallaron, la joven mide 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tez morena y tiene ojos marrones y cabello largo de color castaño. Además, según indicaron desde la División Búsqueda de Personas, María José vestía zapatillas deportiva celestes, pantalón de jogging negro, campera de abrigo táctica color negra con letras en la espalda en color amarillo.