A 2 meses de la desaparición de los jubilados en Chubut: qué es lo último que se sabe sobre el caso

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) fueron vistos por última vez el pasado 11 de octubre, cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones.

Ofrecen una millonaria recompensa para quien aporte datos sobre el paradero de la pareja de jubilados.

A dos meses de la desaparición de los jubilados, Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja que fue vista por última vez el pasado 11 de octubre, cuando salió de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut, el Ministerio de Seguridad Nacional impuso una millonaria recompensa para quien aporte datos.

Se trata de una recompensa de 10 millones de pesos destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.

La hija de uno de los jubilados celebró la recompensa “Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad”, expresó Laura, hija de Pedro. “Tal vez viéndose motivado por el dinero que se da pueda acercarse y aportar algún dato que nos permita tener una pista”, manifestó.

A su vez, detalló que para que la causa avance necesitan una pista o un dato nuevo. Por otro lado, lamentó la lentitud en los análisis de ADN. “Es muy lento, a dos meses todavía no se puede saber si hubo un tercero arriba de la camioneta”, señaló.

ultima imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos Captura de video Por último, Laura pidió que se le siga dando visibilidad al caso. “Realmente es importante porque es lo que nos permite a nosotros seguir con la esperanza viva de que esto sigue, que la gente sigue buscando, que sigue siendo un tema importante, porque si no no nos queda otra cosa que la resignación”, concluyó.