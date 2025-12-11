A 2 meses de la desaparición de los jubilados en Chubut: qué es lo último que se sabe sobre el caso
Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) fueron vistos por última vez el pasado 11 de octubre, cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones.
A dos meses de la desaparición de los jubilados, Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja que fue vista por última vez el pasado 11 de octubre, cuando salió de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut, el Ministerio de Seguridad Nacional impuso una millonaria recompensa para quien aporte datos.
Se trata de una recompensa de 10 millones de pesos destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.
La hija de uno de los jubilados celebró la recompensa
“Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad”, expresó Laura, hija de Pedro. “Tal vez viéndose motivado por el dinero que se da pueda acercarse y aportar algún dato que nos permita tener una pista”, manifestó.
A su vez, detalló que para que la causa avance necesitan una pista o un dato nuevo. Por otro lado, lamentó la lentitud en los análisis de ADN. “Es muy lento, a dos meses todavía no se puede saber si hubo un tercero arriba de la camioneta”, señaló.
Por último, Laura pidió que se le siga dando visibilidad al caso. “Realmente es importante porque es lo que nos permite a nosotros seguir con la esperanza viva de que esto sigue, que la gente sigue buscando, que sigue siendo un tema importante, porque si no no nos queda otra cosa que la resignación”, concluyó.
Cuál es la principal hipótesis
Los investigadores manejan tres hipótesis: una ausencia voluntaria, un evento accidental o la desaparición como víctimas de un hecho delictivo. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz aseguró: “Mi tesitura es que se los tragó el mar”. Sin embargo, señaló que no descarta ninguna otra hipótesis.
Cómo aportar datos sobre los jubilados desaparecidos en Chubut
El pago se efectuará en la sede del Ministerio de Seguridad o en otro lugar que la autoridad competente disponga. La línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas, fue habilitada para recibir información de manera anónima.