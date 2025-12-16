Quién era el bombero que murió atropellado en El Palomar mientras combatía un incendio

Un trágico accidente conmocionó a la comunidad de El Palomar y a los cuerpos de bomberos voluntarios del oeste bonaerense. Un bombero murió y otros tres resultaron gravemente heridos luego de ser atropellados mientras trabajaban en la extinción de un incendio en un basural ubicado al costado de la ruta.

El hecho ocurrió anoche, cerca de las 21, en el cruce de la avenida Márquez y la ruta 201, un sector de alto tránsito situado en el límite de los partidos de Morón y Tres de Febrero. Por causas que aún se investigan, un vehículo embistió a los bomberos que se encontraban desplegando tareas operativas en la zona.

Como consecuencia del impacto, tres efectivos resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud. Dos de ellos fueron derivados a los hospitales Bocalandro y Carrillo, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, mientras que el tercero permanece internado en el hospital Güemes de Haedo. Todos continúan con pronóstico reservado.

Quién era el bombero de Tres de Febrero que perdió la vida La víctima fatal fue identificada como Matías Di Paolo, bombero voluntario del cuerpo de Tres de Febrero. Di Paolo tenía 24 años, era oriundo de Villa Bosch y formaba parte del cuartel desde hacía poco más de dos años.

Conocido como “Dipa” entre sus amigos y compañeros, Matías era fanático de Boca Juniors y un apasionado de su vocación de servicio. En sus redes sociales solía compartir imágenes de su labor cotidiana en el cuartel y de las intervenciones en las que participaba. En marzo de este año había publicado un mensaje que reflejaba su amor por la profesión: “Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”, escribió junto a fotos con el uniforme de bombero.