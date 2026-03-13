La felicidad de Pierre Gasly tras dar el golpe en la Sprint Shootout del Gran Premio de China: "Estoy extremadamente satisfecho"

Luego de clasificar 7° y vencer a los Red Bull, Pierre Gasly analizó su performance en el Circuito Internacional de Shanghái y no pudo ocultar su felicidad.

Pierre Gasly le volvió a sacar una sonrisa de punta a punta a Flavio Briatore y todo el box de Alpine. El piloto francés, que había mostrado un buen ritmo durante la FP1, sorprendió a todos al clasificar en el 7° lugar en la Sprint Shootout del Gran Premio de China.

La sorpresa se debe a que el ex piloto de Alpha Tauri quedó por detrás de los dos Mercedes, los dos McLaren y las dos Ferrari, pero por delante de los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar. De esta manera, Alpine fue el cuarto mejor auto en la clasificación para la carrera a 19 vueltas de este sábado en Shanghái.

La felicidad de Pierre Gasly tras la Sprint Shootout en China Tras concluir la participación del primer día en el Circuito Internacional, Pierre Gasly no pudo ocultar la felicidad de haber conseguido semejante resultado con la escudería francesa: “Debo decir que estoy extremadamente satisfecho con eso, especialmente después de la semana pasada”, comenzó.

pierre gasly alpine contrato Pierre Gasly voló con su Alpine y fue 7° en la Sprint Shootout del GP de China. Instagram @pierregasly "Creo que encontramos mucho más rendimiento. Creo que hubo un buen aprendizaje en Melbourne, intentamos juntar todo hoy y me sentí mucho mejor en el auto desde la primera vuelta. Así que sí, creo que es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10", continuó.