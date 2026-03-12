Fuerte rumor en la Fórmula 1: Mercedes negocia para convertirse en accionista de Alpine

Un posible movimiento empresarial comienza a generar ruido dentro del paddock de la Fórmula 1 . En las últimas horas trascendió que el equipo Mercedes -AMG Petronas Formula One Team mantiene conversaciones para adquirir una participación accionaria en Alpine F1 Team.

La negociación estaría enfocada en el 24% de las acciones que actualmente pertenecen al fondo de inversión Otro Capital. Ese paquete accionario despierta interés entre distintos inversores, en un momento en el que el valor de las escuderías de la categoría continúa creciendo de manera sostenida.

En un primer momento, algunas versiones señalaban que la operación podría estar vinculada directamente con Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes . Sin embargo, los nuevos rumores apuntan a que las gestiones se estarían realizando a nivel institucional y no como una iniciativa personal del dirigente austríaco.

De acuerdo con estas versiones, la propuesta partiría de la propia organización que gestiona al equipo Mercedes dentro de la Fórmula 1. La escudería tiene una estructura accionaria compartida entre distintos actores del sector empresarial.

No se trataría de un interés personal de Toto Wolff, sino de Mercedes.

Entre ellos figuran Jim Ratcliffe, máximo responsable del grupo INEOS; el propio Wolff; el Mercedes-Benz Group; y el empresario tecnológico George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike.

En ese contexto, el eventual ingreso en Alpine sería una decisión estratégica del grupo y no una inversión individual.

El crecimiento del valor de los equipos

El interés por adquirir acciones en equipos de Fórmula 1 no es casual. En los últimos años, la popularidad global de la categoría y su estabilidad económica impulsaron una fuerte revalorización de las escuderías.

Actualmente, el valor estimado de Alpine se sitúa cerca de los 3.000 millones de euros, una cifra que refleja el crecimiento sostenido del negocio en la máxima categoría del automovilismo.

alpine Alpine podría sumar un nuevo socio para su estructura en la Fórmula 1. X @alpineclub_esp

Además, ambas estructuras ya mantienen una relación técnica: Mercedes provee la unidad de potencia y la transmisión al equipo francés en virtud de un acuerdo firmado hace dos años y que se extenderá hasta 2030.

Una jugada con mirada a largo plazo

Más allá del aspecto financiero, algunos observadores del paddock interpretan este movimiento como una forma de posicionamiento estratégico dentro de la estructura del equipo francés. El futuro de Alpine dentro de la Fórmula 1 ha sido objeto de debate en distintas ocasiones, especialmente tras cambios recientes en la conducción del Renault Group.

El nuevo director ejecutivo de la compañía, François Provost, asumió el cargo en 2025 y, según algunos comentarios, no tendría un vínculo tan cercano con el automovilismo como otros dirigentes de la marca.

Por ese motivo, algunos analistas consideran que, ante una oferta convincente en el futuro, el grupo podría evaluar alternativas para el equipo. En ese escenario, contar con una participación minoritaria podría permitir a Mercedes posicionarse con anticipación ante cualquier cambio en la estructura de propiedad de Alpine.