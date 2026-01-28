A bordo del crucero MSC World Europa en Barcelona, el equipo BWT Alpine Formula One Team presentó el A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto disputará su primera temporada completa en la máxima categoría.

Alpine A526: el inicio de la era Mercedes y el debut de Franco Colapinto

Flavio Briatore lideró la presentación del A526, marcando el fin de la histórica etapa de Renault como motorista para dar paso a una alianza estratégica con Mercedes-AMG. Este cambio no solo incluye la unidad de potencia de última generación, sino también la caja de cambios, configurando un paquete técnico que Alpine espera que sea el "salto de calidad" definitivo.

Franco Colapinto: "Siento que soy parte del proyecto desde el inicio" Para el piloto argentino, este 2026 representa el desafío más grande de su carrera. Tras un 2025 de aprendizaje donde reemplazó a Jack Doohan a mitad de año, Franco ahora encara su primera pretemporada formal. "Es muy diferente a todo lo que experimenté; hay nuevos trucos que aprender para sacar provecho de este paquete", declaró entusiasmado el joven de Pilar.

Junto a él estará el experimentado Pierre Gasly, quien cumplirá su décima temporada en la F1. El equipo confía en que la mezcla de juventud y experiencia sea la clave para desarrollar un auto que, por reglamento, es 200 mm más corto, 100 mm más estrecho y 30 kg más liviano que su antecesor.

Innovación y nueva terminología: el "Manual Override" El reglamento de 2026 no solo cambia la estética de los autos, sino también la forma en que se compite. David Sánchez, director técnico de Alpine, explicó que el A526 incorpora aerodinámica activa, permitiendo que los alerones delanteros y traseros cambien su posición durante la vuelta.

Los fanáticos y el equipo deberán acostumbrarse a nuevos términos técnicos: