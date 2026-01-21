El equipo Toyota Gazoo Racing W2RC finaliza el Dakar 2026 con dos autos en el top 10

TOYOTA GAZOO Racing W2RC (TGR W2RC) disputó durante dos semanas de intensa competición la prueba más dura del motorsport, el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudí, disputado del 3 al 17 enero. El equipo TGR W2RC puso a prueba sus tres nuevas unidades DKR GR Hilux que finalizaron con dos de ellas dentro del Top 10 de la clasificación general.

Las Hilux consiguieron dos victorias de etapa sobre terrenos que pasaban entre rocas y multitud de dunas. Asimismo, la nueva DKR GR Hilux fue candidata a la victoria hasta los últimos días del Rally Dakar 2026.

Toby Price, dos veces ganador de la prueba en la categoría de motos, y Armand Monleón compitieron juntos por primera vez en el Rally Dakar. Mostraron velocidad y constancia en su#204 DKR GR Hilux y fueron la mejor pareja del equipo TGR W2RC al acabar en la clasificación general en la octava posición, a solo 52 minutos de los ganadores, Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurquin (Dacia Sandriders).

TOYOTA GAZOO Racing W2RC finaliza el Rally Dakar 2026 con dos coches en el Top 10 Seth Quintero y Andrew Short sufrieron problemas al poco de empezar el rally, en la tercera etapa, cuando una serie de pinchazos costó al #203 DKR GR Hilux dejarse más de una hora respecto a sus rivales, y aunque lucharon por recuperar todo el tiempo perdido, finalmente terminaron novenos.

Henk Lategan y Brett Cummings lucharon por la victoria absoluta del Rally Dakar 2026 durante 10 etapas, superando una serie de pinchazos, reparaciones en etapas maratón e incluso quedándose sin combustible en una de esas etapas. Sin embargo, un problema con los rodamientos de rueda en la etapa 11, que les hizo perder cuatro horas en el momento en el que rodaban segundos en la general, acabó con las esperanzas del equipo #202 DKR GR Hilux por la victoria, y cruzaron la meta en la 21ª posición de la general.