El equipo Toyota Gazoo Racing W2RC finaliza el Dakar 2026 con dos autos en el top 10
Las tres nuevas unidades DKR GR Hilux del equipo TOYOTA GAZOO Racing W2RC (TGR W2RC) mostraron un gran potencial durante toda la dura prueba.
TOYOTA GAZOO Racing W2RC (TGR W2RC) disputó durante dos semanas de intensa competición la prueba más dura del motorsport, el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudí, disputado del 3 al 17 enero. El equipo TGR W2RC puso a prueba sus tres nuevas unidades DKR GR Hilux que finalizaron con dos de ellas dentro del Top 10 de la clasificación general.
Las Hilux consiguieron dos victorias de etapa sobre terrenos que pasaban entre rocas y multitud de dunas. Asimismo, la nueva DKR GR Hilux fue candidata a la victoria hasta los últimos días del Rally Dakar 2026.
Toby Price, dos veces ganador de la prueba en la categoría de motos, y Armand Monleón compitieron juntos por primera vez en el Rally Dakar. Mostraron velocidad y constancia en su#204 DKR GR Hilux y fueron la mejor pareja del equipo TGR W2RC al acabar en la clasificación general en la octava posición, a solo 52 minutos de los ganadores, Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurquin (Dacia Sandriders).
Seth Quintero y Andrew Short sufrieron problemas al poco de empezar el rally, en la tercera etapa, cuando una serie de pinchazos costó al #203 DKR GR Hilux dejarse más de una hora respecto a sus rivales, y aunque lucharon por recuperar todo el tiempo perdido, finalmente terminaron novenos.
Henk Lategan y Brett Cummings lucharon por la victoria absoluta del Rally Dakar 2026 durante 10 etapas, superando una serie de pinchazos, reparaciones en etapas maratón e incluso quedándose sin combustible en una de esas etapas. Sin embargo, un problema con los rodamientos de rueda en la etapa 11, que les hizo perder cuatro horas en el momento en el que rodaban segundos en la general, acabó con las esperanzas del equipo #202 DKR GR Hilux por la victoria, y cruzaron la meta en la 21ª posición de la general.
Los resultados finales de Toyota en el Dakar 2026
El rally concluyó el sábado con la etapa 13, que consistió en un tramo cronometrado relativamente corto de 105 km alrededor de Yanbu. Henk Lategan y Brett Cummings terminaron la última etapa con un sabor positivo en tercera posición, a solo 13 segundos de la victoria. Toby Price y Armand Monleón fueron 14º, mientras que Seth Quintero y Andrew Short terminaron la última etapa en 22ª posición.
Tras otro exigente Rally Dakar 2026, el equipo TGR W2RC sacará valiosas lecciones de sus experiencias, lo que contribuirá a construir una DKR GR Hilux cada vez mejor para afrontar el resto de la temporada del Campeonato Mundial de Rally-Raid 2026 (W2RC) de la FIA 2026. El calendario regresará a la acción con el Rally- Raid de Portugal del 17 al 22 de marzo.