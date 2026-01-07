Toyota cerró 2025 con récord de número uno en ventas, producción y exportación por quinto año consecutivo

Toyota Argentina cerró 2025 reafirmando su vínculo de confianza con los clientes argentinos y su proyecto de crecimiento sustentable. Por quinto año consecutivo, fue la marca número uno en ventas, producción y exportación. Hilux, la pick-up producida en Zárate para 23 países de América Latina, encabezó el ranking general de modelos.

Toyota encabeza el ranking de patentamientos de 2025 con 97.081 unidades, lo que marca su récord histórico de ventas, superando la cifra de 2023, de 93.587 unidades. Hilux fue el vehículo más vendido de Argentina con 30.768 patentamientos, mientras que Yaris se ubicó en el segundo lugar, con 30.150 vehículos.

En 2025 , Toyota finalizó su tercer año consecutivo trabajando en tres turnos de producción en su planta de Zárate. Hasta el 30 de diciembre se produjeron 180.352 unidades de Hilux, SW4 y Hiace. Durante el año se superaron los standards de eficiencia y productividad, lo que permitió marcar el récord histórico de producción mensual durante el mes de octubre.

En cuanto a la exportación, Toyota envió 140.768 unidades a sus 22 destinos de exportación, lo cual significa más de la mitad de las exportaciones de vehículos de Argentina y cerca del 5% del total de las exportaciones argentinas. En noviembre se marcó el récord mensual de exportaciones en la historia de la compañía.

Desde 2016, Toyota es la terminal automotriz que más produce y exporta. En 2025 , marcó un nuevo hito al iniciar la exportación de Hiace a Brasil, el principal mercado de vehículos de la región, consolidando un nuevo paso en su proyecto de crecimiento sustentable como proveedora de vehículos comerciales para toda América Latina.

20 años de Toyota Hilux, un ícono global y argentino

Hilux es uno de los modelos más emblemáticos de Toyota a nivel global y mantiene el liderazgo de su segmento en toda América Latina. Es el modelo de Toyota más vendido en la región, y se ha ganado la confianza y el cariño de millones de personas gracias a su ADN de Calidad, Durabilidad y Confiabilidad.

Hilux se transformó además en un verdadero ícono de la industria automotriz argentina: con más de 2 millones de unidades desde 1997, es el vehículo más producido en la historia de nuestro país. Alrededor del proyecto industrial de Hilux en Zárate se ha desarrollado una cadena de valor que hoy emplea a más de 30.000 personas.

En 2005, Toyota concretó la mayor inversión de la historia de la industria hasta entonces para comenzar a producir la plataforma global IMV (Innovative Multi-Purpose Vehicle). Fue ese modelo (séptima generación de la historia de Hilux) el que en 2006 se consagró como la pick-up más vendida del año. Una costumbre que se mantuvo durante los siguientes 20 años, y que se profundizó junto a la constante evolución del modelo.

De la planta de Zárate salen diariamente cerca de 800 unidades de Hilux y SW4 Foto: Toyota De la planta de Zárate salen diariamente cerca de 800 unidades de Hilux y SW4 Foto: Toyota

Los hitos de Toyota Hilux

El vínculo de confianza que une a Hilux con sus clientes en Argentina tiene un capítulo especial en el ámbito productivo, donde se ha convertido en la pick-up de trabajo por excelencia. En el canal de ventas de flotas corporativas en 2025, Hilux encabeza el segmento de pick-ups medianas con un 40% de participación de mercado, y es líder en las principales actividades productivas del país, con 63% de market share en Oil & Gas y 53% en el sector agropecuario.

Desde 1997, Toyota lleva vendidas más de 600.000 Hilux en Argentina, un universo de vehículos que, entre otras cosas, sobresalen por su valor de reventa. En 2025, Hilux también encabezó otro ranking: fue el vehículo usado más vendido del año.