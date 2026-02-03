Berti destacó el rendimiento de Independiente Rivadavia y valoró la jerarquía del plantel

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, aseguró que el triunfo pudo ser más amplio, elogió a Villa y destacó la mentalidad del plantel.

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, valoró el rendimiento de su equipo tras la victoria ante Sarmiento de Junín y consideró que el resultado final quedó corto en relación a lo mostrado en el campo de juego. Según analizó, el equipo manejó el partido con tranquilidad cuando se puso 2-1, generó situaciones para ampliar la diferencia, pero no logró concretarlas.

La Lepra podría haber ganado sin sufrir Berti destacó el buen primer tiempo de sus dirigidos y señaló que durante gran parte del complemento el equipo mantuvo el orden y el control del juego, lo que le permitió cerrar el encuentro sin sobresaltos. En ese sentido, remarcó que el balance general fue positivo y que el plantel se retiró conforme con la actuación.

El DT también se refirió al regreso de Sebastián Villa, a quien calificó como una pieza clave dentro del grupo. Subrayó la importancia de contar con el colombiano, no solo por su jerarquía futbolística sino también por la experiencia que aporta, y destacó su rol como capitán dentro del plantel.

Alfredo Berti destacó la templanza del plantel Finalmente, Berti hizo hincapié en el momento anímico del equipo y en la mentalidad con la que afrontan la competencia. Aseguró que, pese a los logros obtenidos, el grupo mantiene la templanza y el deseo de seguir creciendo. “La tranquilidad pasa por saber que el equipo no se relaja y que siempre busca mejorar”, dejó como mensaje el entrenador.

El entrenador destacó el trabajo que viene realizando Bolcato, a quien valoró por su responsabilidad y compromiso dentro del grupo. En ese sentido, remarcó que el plantel atraviesa un buen momento puertas adentro, con un clima de trabajo positivo y futbolistas que se sienten cómodos y predispuestos.