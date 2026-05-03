Todos suplentes: la sorpresiva decisión de Alfredo Berti para cerrar la fase regular

Independiente Rivadavia definirá la fase regular con mayoría de suplentes: la audaz determinación de Alfredo Berti antes de los playoffs.

Independiente Rivadavia ya hizo el trabajo pesado, pero no baja la intensidad. Con el primer puesto asegurado, el equipo de Alfredo Berti visitará a Aldosivi para cerrar la fase regular … con una decisión que no pasa desapercibida y pone a muchos suplentes en cancha.

El DT leproso meterá mano fuerte en el equipo y apostaría por una formación con mayoría de suplentes, una jugada pensada para cuidar piernas y enfocarse de lleno en lo que realmente importa: los playoffs.

Ramis Victorio Ramis volverá a ser titular. Captura de video

La decisión de Berti y los Playoffs La Lepra llega en un gran momento, con la clasificación en el bolsillo y la ventaja de definir en el Gargantini, pero este partido no será uno más. Servirá para ver variantes, dar minutos y empezar a perfilar el equipo que irá por todo en la etapa decisiva.

Mientras tanto, el rival sí se juega mucho más. Aldosivi necesita sumar y saldrá con todo, lo que anticipa un duelo con contextos muy distintos: uno que ya cumplió… y otro que está obligado.