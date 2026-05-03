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Todos suplentes: la sorpresiva decisión de Alfredo Berti para cerrar la fase regular

Independiente Rivadavia definirá la fase regular con mayoría de suplentes: la audaz determinación de Alfredo Berti antes de los playoffs.

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independiente gimnasia clasico alfredo berti (6)
Alf Ponce Mercado / MDZ

Independiente Rivadavia ya hizo el trabajo pesado, pero no baja la intensidad. Con el primer puesto asegurado, el equipo de Alfredo Berti visitará a Aldosivi para cerrar la fase regular … con una decisión que no pasa desapercibida y pone a muchos suplentes en cancha.

El DT leproso meterá mano fuerte en el equipo y apostaría por una formación con mayoría de suplentes, una jugada pensada para cuidar piernas y enfocarse de lleno en lo que realmente importa: los playoffs.

Ramis
Victorio Ramis volverá a ser titular.

Victorio Ramis volverá a ser titular.

La decisión de Berti y los Playoffs

La Lepra llega en un gran momento, con la clasificación en el bolsillo y la ventaja de definir en el Gargantini, pero este partido no será uno más. Servirá para ver variantes, dar minutos y empezar a perfilar el equipo que irá por todo en la etapa decisiva.

Mientras tanto, el rival sí se juega mucho más. Aldosivi necesita sumar y saldrá con todo, lo que anticipa un duelo con contextos muy distintos: uno que ya cumplió… y otro que está obligado.

Berti lo tiene claro. Y por eso, aunque el equipo cambie, la intención no: seguir competitivo, aún cuando la cabeza ya está puesta en lo que viene.

Probables formaciones

  • Aldosivi: Ignacio Chicco; Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Lucas Rodríguez; Rodrigo Gonzalez, Felipe Anso, Tomás Fernández, Esteban Rolon; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT Israel Damonte.
            • Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Nahuel Arena, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Kevin Vazquez, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio; Diego Crego y Victorio Ramis. DT Alfredo Berti.

            • Estadio: José María Minella.
            • Hora: 13.30
            • TV: TNT Sports
            • Árbitro: Pablo Echaverría

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