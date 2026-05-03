Todos suplentes: la sorpresiva decisión de Alfredo Berti para cerrar la fase regular
Independiente Rivadavia definirá la fase regular con mayoría de suplentes: la audaz determinación de Alfredo Berti antes de los playoffs.
Independiente Rivadavia ya hizo el trabajo pesado, pero no baja la intensidad. Con el primer puesto asegurado, el equipo de Alfredo Berti visitará a Aldosivi para cerrar la fase regular … con una decisión que no pasa desapercibida y pone a muchos suplentes en cancha.
El DT leproso meterá mano fuerte en el equipo y apostaría por una formación con mayoría de suplentes, una jugada pensada para cuidar piernas y enfocarse de lleno en lo que realmente importa: los playoffs.
La decisión de Berti y los Playoffs
La Lepra llega en un gran momento, con la clasificación en el bolsillo y la ventaja de definir en el Gargantini, pero este partido no será uno más. Servirá para ver variantes, dar minutos y empezar a perfilar el equipo que irá por todo en la etapa decisiva.
Mientras tanto, el rival sí se juega mucho más. Aldosivi necesita sumar y saldrá con todo, lo que anticipa un duelo con contextos muy distintos: uno que ya cumplió… y otro que está obligado.
Berti lo tiene claro. Y por eso, aunque el equipo cambie, la intención no: seguir competitivo, aún cuando la cabeza ya está puesta en lo que viene.
Probables formaciones
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Lucas Rodríguez; Rodrigo Gonzalez, Felipe Anso, Tomás Fernández, Esteban Rolon; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT Israel Damonte.
- Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Nahuel Arena, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Kevin Vazquez, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio; Diego Crego y Victorio Ramis. DT Alfredo Berti.
- Estadio: José María Minella.
- Hora: 13.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echaverría