Franco apuesta al recambio: Gimnasia va con suplentes en la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima ya tomó una decisión clara: la Copa Argentina será una oportunidad. No solo para competir, sino para crecer.

De cara al duelo ante Gimnasia y Tiro en Los Andes, el entrenador Darío Franco apostará por un equipo alternativo, con varios jugadores que no vienen sumando tantos minutos en los últimos partidos.

La lectura es estratégica. El objetivo principal del Lobo está puesto en el torneo, donde buscará terminar lo más cerca posible de los 20 puntos en esta primera mitad del año. En ese contexto, administrar cargas y ampliar variantes se vuelve clave.

Franco entiende que cuenta con un plantel relativamente corto, pero también cree que puede potenciarlo si logra que el nivel de los futbolistas se empareje. Y ahí aparece la Copa Argentina como un escenario ideal para darle rodaje a quienes vienen corriendo desde atrás.

Nombres como Petruchi, Romano, Andrada, O’Connor, Simoni y Ferreira aparecen como opciones concretas para meterse en el equipo titular ante los salteños, en un partido que servirá tanto para competir como para evaluar.

El Lobo irá a Los Andes con la intención de avanzar, pero también con la mirada puesta más allá del resultado inmediato. Porque si algo tiene claro Franco, es que en la recta final va a necesitar de todos.

Y este puede ser el momento de empezar a construir ese plantel.