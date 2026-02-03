Con el regreso de Villa, Independiente Rivadavia busca quedar puntero

En la Catedral desde las 21.15hs, Independiente Rivadavia recibe a Sarmiento con una sola misión: ganar y colocarse en la cima de su grupo.

Por la tercera fecha de la Superliga Profesional, Independiente Rivadavia será local ante Sarmiento Por la tercera fecha de la Superliga Profesional, Independiente Rivadavia será local ante Sarmiento de Junínarbitraje de Luis Lobo Medina y tendrá un condimento especial: si la Lepra consigue los tres puntos, quedará como único líder de su grupo, aprovechando el reciente empate de River.

El equipo mendocino atraviesa un inicio de campeonato perfecto. Bajo la conducción de Alfredo Berti, Independiente Rivadavia ganó todo lo que jugó hasta el momento y acumula seis unidades producto de sus triunfos frente a producto de sus triunfos ante Atlético Tucumán y Huracán. El empate del Millonario ante Rosario Central le abrió una oportunidad inmejorable al Azul, que sabe que una victoria en casa lo depositará en la cima absoluta de la Zona B.

Formación Independiente Rivadavia fecha 1 Apertura 2026 Respecto del debut frente al Decano, Independiente tendrá una modificación obligada: Fabrizio Sartori ingresará por Álex Arce, quien sufrió una fractura de clavícula y estará dos meses afuera. @CSIRoficial Villa toma protagonismo ante la ausencia de Arce Las principales novedades en la Lepra pasan por el frente de ataque. La baja de Alex Arce, quien fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una fractura de clavícula derecha, obligó al cuerpo técnico a buscar alternativas. En ese contexto, Sebastián Villa aparece como la principal carta para meterse en el once titular.

El colombiano ingresaría en reemplazo de Gonzalo Ríos y sería la única variante respecto al equipo que se impuso en Parque Patricios. Con su presencia, Independiente Rivadavia apunta a sostener el poder ofensivo mostrado en las primeras fechas, apostando al desequilibrio y la velocidad por las bandas.

SARMIENTO INDEPENDIENTE RIVADAVIA ok.jpg Un duelo anterior por la Liga Profesional entre leprosos y verdes. Prensa Sarmiento Junín Sarmiento, con la necesidad de afirmarse Del otro lado estará Sarmiento de Junín, que llega a Mendoza con sensaciones encontradas. El Verde logró recuperarse en la fecha pasada con un ajustado triunfo ante Banfield, luego de haber caído en su estreno frente a Argentinos Juniors. El desafío en el Gargantini no será menor para los dirigidos por Sergio Rondina, que enfrentarán a un rival en alza y a un estadio colmado, en un clima de fiesta por el gran presente del campeón vigente de la Copa Argentina.