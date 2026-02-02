El dilema de Alfredo Berti que divide las aguas en Independiente Rivadavia

Luego de tres victorias de forma consecutiva, el entrenador de Independiente Rivadavia tiene que definir el equipo que recibirá a Sarmiento. ¿Mantiene o cambia?

Berti buscará mantener al equipo por la buena racha cuando reciba este martes a Sarmiento, que viene de ganarle a Banfield como local.

En medio de un presente inmejorable, luego de tres triunfos en los primeros tres encuentros de la temporada, Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Sarmiento de Junín, en un encuentro de la tercera fecha del torneo Apertura que se jugará este martes desde las 21.15 en el Bautista Gargantini.

Para el encuentro ante el Verde, el entrenador Alfredo Berti definirá por estas horas el equipo titular que intentará mantenerse en la senda victoriosa y retomar el primer puesto de la zona B del actual certamen de primera división.

Lepra Luego del triunfo ante Huracán, el plantel de la Lepra puso el foco en los próximos partidos. Prensa CSIR A propósito, el plantel de la Lepra entrenó este lunes por la mañana en el predio de la Ciudad Deportiva, y luego quedó concentrado a la espera del partido de este martes que será arbitrado por Luis Lobo Medina.

El gran dilema de Alfredo Berti que divide aguas De cara al choque con los juninenses, el DT Alfredo Berti deberá sortear un dilema que hoy por hoy pone a los simpatizantes azules en veredas opuestas. Es que el regreso de Sebastián Villa al club, y su posible vuelta al equipo titular, contrasta con el óptimo rendimiento del equipo, que hasta ahora ganó todo lo que jugó entre Copa Argentina y torneo local.