Qué dice el parte médico de Alex Arce y cuánto tiempo lo perderá Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia tuvo la primera gran mala noticia del año con la lesión de una de sus figuras, el delantero paraguayo Alex Arce , quien se fracturó la clavícula días atrás en el encuentro ante Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Apertura.

Debido a esta lesión, el paraguayo se ausentó del encuentro ante Huracán en el marco de la segunda fecha, que lo tuvo al equipo de Alfredo Berti ganando su segundo partido consecutivo, ya con Fabrizio Sartori como titular.

Mientras tanto, los hinchas de la Lepra aguardaban un parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión y cuánto tiempo le deparará la recuperación , lo que se hizo efectivo este domingo.

" Alex Arce sufrió una fractura en el tercio distal de la clavícula derecha", confirmó el comunicado publicado en la cuenta oficial. Agregaron además que la lesión fue "intervenida quirúrgicamente de manera preventiva en Buenos Aires, con el objetivo de asegurar una correcta evolución".

En el comunicado difundido por la Lepra aseguraron que el futbolista ya se encuentra en Mendoza realizando "trabajos físicos controlados", y continuará con su recuperación durante el mes de febrero, con el objetivo de "reincorporarse progresivamente a los entrenamientos junto a sus compañeros".

Cuánto tiempo estará afuera Álex Arce

Tras los estudios realizados y a raíz de lo que informaron en el parte, Arce se perderá como mínimo cinco compromisos. Recién apuntaría a regresar a principios de marzo, cuando Independiente Rivadavia reciba a River. Antes, deberá afrontar una seguidilla exigente ante Independiente y Racing.

Más allá de esta baja, en el club confían en que Arce llegue sin inconvenientes al debut en la Copa Libertadores, cuyo sorteo será el 18 de marzo y comenzará a fines de ese mes. En su paso por la Lepra, el delantero acumula 33 goles en 51 partidos, tras ser campeón de la Primera Nacional, pasar por Liga de Quito y volver en 2025 para consagrarse campeón de la Copa Argentina.