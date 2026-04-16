¡Calienta el Superclásico! El dardo de Paredes a River antes de jugar en el Monumental: "Necesitamos de un buen estado de campo"

Leandro Paredes destacó el crecimiento futbolístico y el impulso anímico con el que Boca llegará al Superclásico frente a River, que se disputará este domingo 19 de abril desde las 17:00 en el Estadio Monumental, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.

“Estamos con muchas ganas, mucha ilusión. Jugar un Superclásico es algo muy lindo. Nos toca jugar en cancha de ellos así que esperamos llegar de la mejor manera. Es un conjunto de cosas que nos hace llegar muy bien, con mucha confianza. Ojalá el domingo podamos hacer un gran partido como los que venimos haciendo”, comenzó el capitán en diálogo con la prensa.

“Venimos de 12 partidos sin perder, de un crecimiento futbolístico así que estamos muy contento. A los más chicos hay que tratar de sacarles responsabilidad. Están por jugar un Superclásico que es algo único y ojalá lo puedan disfrutar”, añadió.

Leandro Paredes también se refirió al estado del campo de juego del Monumental, reconociendo que no se encuentra en las mejores condiciones, y analizó cómo ese factor podría influir en el estilo de juego que pretende imponer el equipo de Úbeda: “Es algo que obviamente charlamos porque a lo que estamos jugando seguramente necesitamos de un buen estado de campo para hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, es parte de todo esto encontrar este tipo de canchas y trataremos de igualmente hacerlo bien”, mencionó.

Paredes decidió no hablar mucho sobre el arbitraje

En Boca generó malestar la designación de Darío Herrera como árbitro del Superclásico, principalmente por antecedentes como la revancha de los octavos de la Copa Libertadores 2015, marcada por el episodio del gas pimienta que derivó en la suspensión del partido y la posterior clasificación de River en los escritorios de la Conmebol, además del polémico penal sancionado en el último minuto en mayo de 2023.

Sin embargo, el campeón del mundo optó por bajarle el tono a la polémica y aseguró que no está preocupado por el arbitraje, sino enfocado en el rendimiento del equipo y en los argumentos futbolísticos que pueda mostrar el Xeneize para conseguir un buen resultado: “No nos preocupa porque pensamos en jugar, no creo en la mala intención de nadie. Somos conscientes de lo que pasó en ese partido, pero más allá de eso confiamos en nosotros, entendiendo que las personas se pueden equivocar como puede pasarnos a nosotros en cada partido. No nos preocupa el árbitro“, concluyó.