El importante logro de River en el Apertura tras vencer a Racing y antes del Superclásico

River pisó fuerte en el Cilindro de Avellaneda y se sacó un peso de encima de cara a un cierre del semestre que promete ser muy exigente.

River Plate cambió completamente la cara desde la llegada de Eduardo Coudet al banco hace poco más de un mes. Bajo sus órdenes, lleva un puntaje perfecto en el ámbito local, en el que ganó los 5 partidos que dirigió en el Torneo Apertura. La única vez que no logró vencer fue el miércoles contra Blooming por la Copa Sudamericana.

Anoche, el Millonario pisó fuerte en el Cilindro de Avellaneda y venció 2-0 en el clásico a Racing por la fecha 14. Fue una victoria clave para encarar el Superclásico contra Boca en el Monumental del próximo domingo con más confianza y con la tranquilidad de haberse un importante peso de encima.

River se aseguró la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura Eduardo Chacho Coudet en el Cilindro de Avellaneda River ganó los 5 partidos que jugó en el Apertura desde la llegada del Chacho Coudet. FotoBaires Es que con el triunfo de ayer, sumado a otros resultados que se dieron durante el fin de semana, la Banda se aseguró la clasificación a los playoffs con 3 fechas de anticipación. Es el segundo equipo en conseguirlo tras Independiente Rivadavia, puntero de la Zona B y de la Tabla anual, que se ganó su lugar el sábado al derrotar 3-1 a Argentinos Juniors.

Lo cierto es que con 9 puntos más en juego, River suma 26 unidades y las saca 8 a Tigre y Racing, 8° y 9° respectivamente con 18, que marcan la línea de los puestos de clasificación. Pero por más que los de Núñez llegaran a perder los 3 duelos que le quedan por delante, no saldría de la zona verde ya que muchos de los equipos que pelean por los últimos lugares (además del Matador y la Academia, están también Huracán, Barracas Central y Sarmiento) deben enfrentarse entre sí.

Por lo tanto, no existe ninguna combinación posible de resultados que saque a la Banda de las posiciones de playoffs del Apertura, ni en el peor de los escenarios. Eso sí: será importante igualmente para el Chacho Coudet obtener algunos triunfos más en estos compromisos que se vienen para poder finalizar arriba en la tabla y así afrontar las fases eliminatorias por el título como local.