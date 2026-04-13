Un jugador de River confesó que les pidió perdón a sus compañeros en el vestuario tras un partido: "Me arrepiento y lo hablé"

Un futbolista del River del Chacho Coudet reveló, tras la victoria ante Racing, que se disculpó con sus compañeros en el vestuario tras un partido. ¿Quién fue?

Un futbolista de River reveló que se disculpó con sus compañeros tras un partido.

Lucas Martínez Quarta fue uno de los puntos altos en la importante victoria de River ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. El marcador central ganó siempre en el juego aéreo y estuvo sólido a la hora de contener a Maravilla Martínez. Además, fue quien recibió el golpe de Marcos Rojo, quien terminó siendo expulsado a través del VAR.

Esto fue una redención para el Chino luego de su insólita expulsión a los 5 minutos de partido frente a Blooming el pasado miércoles en el debut de la Copa Sudamericana. El campeón de América dejó a los de Coudet con 10 jugadores nada más arrancar el partido e hizo que el planteo sea otro a diferencia del practicado en la semana.

Video: la expulsión de Martínez Quarta ante Blooming La expulsión prematura de Martínez Quarta en River La expulsión prematura de Martínez Quarta en River. DSports La llamativa confesión de Lucas Martínez Quarta sobre su expulsión ante Blooming Ahora, tras la victoria en Avellaneda, Lucas Martínez Quarta habló con los medios en zona mixta confesó que les pidió perdón a sus compañeros en el vestuario tras el empate frente al conjunto boliviano: “Son situaciones del fútbol. La adrenalina me llevó a tomar una mala decisión que me arrepiento y lo hablé con los chicos también. Les pedí disculpas porque hicieron un gran esfuerzo y creo que con 11 jugadores hubiese sido otro partido”, comenzó.

"Es lo que tiene el fútbol y somos profesionales, hay que reconocer los errores, buscar mejorar y mirar para adelante porque el fútbol te da revancha rápido y no te da tiempo para lamentarte”, cerró.