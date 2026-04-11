Con un hombre más, Independiente Rivadavia venció 3-1 a Argentinos Juniors y se metió en playoffs

En un auténtico partidazo, la máquina de Alfredo Berti se quedó con 3 puntos clave gracias a los goles de Juan Manuel Elordi y Leonel Bucca en el primer tiempo, y Alejo Osella en el segundo. Para los de Nico Diez, que jugaron casi todo el partido con uno menos por la temprana expulsión de Hernán López Muñoz a los 16 minutos, apenas llegaron a descontar a través de Sebastián Prieto.

En la tarde soleada de Mendoza, el defensor Elordi abrió el marcador para la Lepra a los 9 minutos de juego, ingresando en soledad por el segundo palo tras un gran centro desde la izquierda de Matías Fernández.

A los 23', el mediocampista Bucca amplió la ventaja para los locales. Tras un gran tiro libre de Rodrigo Atencio desde casi mitad de cancha, la pelota cayó en el punto penal donde el santafesino la desvió y terminó colandosé en el ángulo izquierdo del arquero chileno Brayan Cortes.

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Sobre el final de la primera etapa, el defensor Prieto descontó para Argentinos Juniors a los 48 minutos. Tras un contragolpe iniciado por él mismo, la pelota le llegó al chileno Iván Morales sobre el vértice derecho del área, habilitó a Prieto sobre la línea de fondo y este, con el ángulo cerrado, le dio con potencia por encima de la humanidad del arquero Nicolás Bolcato y marcó.

¡JUSTO ÉL! De la falta que se sancionó por la patada que recibió de Fattori, Leonel Bucca llegó al segundo tanto de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/cf7qHErjoB

El gol de Prieto para el descuento de Argentinos Juniors

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043046494878498882?s=20&partner=&hide_thread=false EL BICHO NO SE DA POR VENCIDO: Prieto estampó el 1-2 de Argentinos contra Independiente Rivadavia en Mendoza.



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En el complemento, a los 7 minutos, el mediocampista Osella sentenció el triunfo para Independiente Rivadavia. Tras una apertura de Fernández en el vértice derecho del área, Elordi desbordó por ese sector, metió el centro al primer palo donde Osella cabeceó con serenidad y puso la pelota pegada al palo del arquero Cortés que voló pero no pudo evitar el 3-1 definitivo.

El gol de Osella para el 3-1 de Independiente Rivadavia

El gol de Osella para el 3-1 de Independiente Rivadavia

Con este resultado, la Lepra logró mantener la punta de la Zona B y la Tabla Anual con 29 unidades y permanecerá en ese puesto hasta la próxima fecha, sin importar los demás resultados. Sus próximo compromisos serán el miércoles 15 en Brasil contra Fluminense por la Copa Libertadores y el lunes 20 contra Banfield, también como visitante, por el Apertura.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors