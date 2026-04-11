La Lepra va por todo: puede clasificar y dar otro golpe en el Gargantini

Independiente Rivadavia no juega un partido más. Juega una oportunidad. Este sábado desde las 15:30, en el Bautista Gargantini , la Lepra recibe a Argentinos Juniors con un objetivo claro: sellar la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura y sostener su gran momento.

El equipo de Alfredo Berti llega como líder de la Zona B y con un escenario ideal: si consigue un resultado favorable, puede meterse entre los mejores de la competencia antes de tiempo.

Pero enfrente no habrá margen para confiarse.

Argentinos Juniors también llega encendido, con una racha positiva y peleando bien arriba, está segundo, lo que transforma el cruce en un duelo directo por la cima.

Será un partido de alto voltaje. De esos que valen más que tres puntos.

La Lepra, que viene mostrando solidez y regularidad, sabe que tiene una gran chance de dar otro paso firme en su crecimiento. Porque no solo está ganando… está convenciendo.

Y porque en Mendoza ya no se conforman con competir.

Ahora quieren ir por todo.





Independiente Rivadavia Lepra Hinchada Hinchas (5).JPG Santiago Tagua/MDZ

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Diego Crego, Sebastián Villa; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastiá Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Iván Morales, Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 15.30

TV: ESPN Premium