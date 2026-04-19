Polémica superclásica: el penal que todo River le reclamó a Darío Herrera en la última jugada del partido

El triunfo de Boca en el Superclásico tuvo un final caliente y cargado de polémica en el Monumental. En la última jugada del partido, todo River explotó contra el árbitro Darío Herrera por un supuesto penal no sancionado sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área.

La acción se dio en el quinto minuto de descuento, tras un pelotazo frontal de "Huevo" Acuña. El defensor del Millonario fue a buscar la pelota pero recibió un empujón de Lautaro Blanco que lo desestabilizó justo antes del intento de cabezazo. Para los jugadores locales no hubo dudas.

Las protestas fueron inmediatas. Todo River rodeó a Herrera para reclamar la infracción, mientras desde el banco Eduardo Coudet pedía revisión del VAR. Sin embargo, el árbitro se mantuvo firme en su decisión y ordenó saque de arco para Boca .

En medio del tumulto, Gonzalo Montiel fue amonestado por sus protestas, lo que aumentó aún más la bronca en el equipo local. La jugada no fue revisada y el partido se terminó segundos después, con el pitazo final que confirmó el triunfo xeneize.

En medio del cierre caliente, Lucas Martínez Quarta explotó contra Darío Herrera y le lanzó una frase que quedó marcada: “Me extraña de vos. Vas al Mundial”. El defensor de River, acompañado por Salas, le recriminó con bronca la decisión de no cobrar el penal en la última jugada, en un reclamo que reflejó el enojo generalizado del equipo por la acción que pudo cambiar el resultado.

River estalló contra Herrera por un penal no cobrado en el final

La bronca de Martínez Quarta y de Salas contra Herrera por la jugada del final La bronca de Martínez Quarta y de Salas contra Herrera por la jugada del final ESPN

Maxi Salas también se sumó al fuerte reclamo contra Darío Herrera tras la polémica del final y dejó una frase que hizo ruido: “¿Cómo no va a ser penal? Es verdad lo que dicen los periodistas después”. El jugador de River encaró al árbitro con evidente enojo por la acción entre Lautaro Blanco y Martínez Quarta, reflejando la bronca generalizada del equipo por la decisión que marcó el cierre del Superclásico.