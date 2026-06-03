Horacio Zeballos y Marcel Granollers alcanzaron su quinta semifinal consecutiva en Roland Garros

La pareja integrada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers volvió a confirmar su gran momento en el circuito de dobles . Este miércoles, los campeones defensores de Roland Garros avanzaron a las semifinales del Grand Slam parisino tras imponerse por 6-3 y 6-4 al monegasco Hugo Nys y al francés Edouard Roger-Vasselin.

La victoria les permitió alcanzar por quinta edición consecutiva las semifinales sobre la arcilla de París , una muestra de la consistencia que han mantenido en uno de los torneos más importantes del calendario. Además, los primeros cabezas de serie continúan con una campaña impecable y todavía no han cedido un set en la presente edición.

Para Granollers , el logro tiene un valor adicional. El español disputará su sexta semifinal en Roland Garros , ya que en 2014 también había alcanzado esta instancia junto a su compatriota Marc López. Zeballos , por su parte, sigue ampliando una trayectoria que lo ha convertido en una de las principales referencias en el dobles mundial.

Horacio Zeballos está en las semifinales de Roland Garros Junto al español Marcel Granollers , superó a Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin por 6-3 6-4 y continúa la defensa del título conseguido en 2025 Simone Bolelli y Andrea Vavassori pic.twitter.com/rR4Vhqel9f

La conquista del título en 2025 representó un punto de inflexión para la pareja hispano-argentina, que durante años había estado cerca de alcanzar la gloria. Ahora, con esa experiencia acumulada, afrontan la recta final del torneo con menos presión, aunque con la misma ambición.

"El año pasado nos quitamos la espinita que teníamos y ahora no tenemos tanta carga en nuestros hombros, pero seguimos con la ambición y con los nervios que se tienen en las rondas finales, que son buenos para mantener la motivación necesaria", reconoció Granollers tras sellar la clasificación.

En semifinales, los máximos favoritos se enfrentarán a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, cuartos preclasificados y finalistas de Roland Garros en 2024. El duelo tendrá un condimento especial, ya que los italianos derrotaron recientemente a Granollers y Zeballos en la final del Masters 1000 de Roma.

"Analizaremos el partido, siempre lo hacemos, pero hay que pensar en nosotros, en tratar de utilizar este momento que estamos pasando. Venimos jugando muchos partidos y lo estamos haciendo bien. Vamos a intentar que eso nos dé confianza y buscar nuestro camino para rendir lo mejor posible", señaló Zeballos al anticipar el próximo desafío.

La dupla hispano-argentina buscará ahora convertirse en la primera pareja capaz de defender con éxito el título masculino de dobles en Roland Garros desde que los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies enlazaron las coronas de 2019 y 2020. A dos partidos de la gloria, Granollers y Zeballos mantienen intacta la ilusión de seguir escribiendo una de las historias más destacadas del dobles contemporáneo.