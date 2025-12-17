Procesaron a Marcelo Moretti por administración fraudulenta en medio de la crisis en San Lorenzo

La Justicia avanzó contra Marcelo Moretti tras una denuncia penal y le impuso restricciones mientras el club atraviesa un escenario de acefalía.

Moretti quedó impedido de salir del país, en una causa que sacude a San Lorenzo.

La situación judicial de Marcelo Moretti dio un giro clave en las últimas horas. El ex presidente de San Lorenzo fue procesado por administración fraudulenta, de acuerdo a lo que trascendió este martes, en una causa que se suma al complejo presente institucional del club de Boedo.

El avance judicial se produjo a partir del pedido formulado por la fiscal Mónica Cuñarro, en el marco de la denuncia impulsada por César Francis y Christian Meza. El expediente tomó mayor relevancia en medio de la fuerte crisis interna que atraviesa el “Ciclón”, que en las últimas horas quedó en estado de acefalía.

Como parte de la resolución, Moretti tiene prohibido salir del país y quedó inhabilitado para ejercer cargos políticos. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión, según lo previsto por la figura penal que se le imputa.

La causa judicial contra Marcelo Moretti se agrava mientras San Lorenzo enfrenta una transición dirigencial. El exdirigente quedó bajo el foco público luego de que se difundiera una cámara oculta en la que aparecía recibiendo coimas vinculadas al fichaje de un futbolista juvenil. La filtración del material audiovisual generó un fuerte impacto en la vida interna del club y aceleró el deterioro de su imagen pública.

Tras conocerse ese episodio, Moretti solicitó una licencia en su cargo, aunque posteriormente retomó sus funciones hasta este martes, cuando San Lorenzo quedó formalmente sin conducción. La falta de autoridades profundizó la incertidumbre institucional y obligó a activar los mecanismos previstos en el estatuto.