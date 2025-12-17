Marcelo Moretti le ofreció la presidencia a Ortigoza para evitar la acefalía en San Lorenzo: su llamativa respuesta

Pablo García Lago, ex vocal del Ciclón, reveló que Marcelo Moretti le ofreció ser presidente a Néstor Ortigoza con tal de que no se produzca la acefalía.

El pasado martes por la noche y tras una reunión de Comisión Directiva que duró casi 11 horas, la gran mayoría de la dirigencia de San Lorenzo a excepción de cinco personas, presentó su renuncia y se volvió a declarar la acefalía, tal como había ocurrido en septiembre, antes de que la Justicia la dejara sin efecto.

COMUNICADO OFICIAL



San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.



Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro… pic.twitter.com/dMOHMVcnHn — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 17, 2025 De esta manera, la gestión de Marcelo Moretti llegó a su fin y ahora habrá una comisión transitoria hasta el llamado a elecciones. No obstante, el expresidente del Ciclón no se dará por vencido y confirmó que irá ante la Justicia para revertir la situación: “Mañana impugnaré el acta y seguramente la Justicia me dé la razón”, sentenció.

Mientras Moretti busca la manera de retomar el poder en el cuadro azulgrana, en las últimas horas algunos miembros de la CD que presentaron la renuncia hablaron con ciertos medios y este miércoles por el mediodía quien rompió el silencio fue Pablo García Lago, ex vocal y quien tuvo una fuerte pelea con el mandamás antes de renunciar.

Pablo García Lago reveló que Marcelo Moretti le ofreció a Ortigoza la presidencia de San Lorenzo Tal es así que en diálogo con Dale al Medio, programa de TyC Sports, García Lago lanzó una revelación bomba sobre Moretti y aseguró que le ofreció a él la presidencia y como este se negó, también se la propuso a Néstor Ortigoza, quien la aceptó pero no tuvo el apoyo de la CD: "Llegó a ofrecerme la presidencia a mí y le dije 'lo lamento mucho, pero nosotros vamos a seguir con la acefalía, yo con vos no comparto más nada'. Este gobierno fracasó y soy parte de ello, y si nosotros no entendemos que esto fracasó es porque queremos agarrarnos a algún interés externo, pero tenemos que reconocer que fracasó".