Marcelo Moretti le ofreció la presidencia a Ortigoza para evitar la acefalía en San Lorenzo: su llamativa respuesta
Pablo García Lago, ex vocal del Ciclón, reveló que Marcelo Moretti le ofreció ser presidente a Néstor Ortigoza con tal de que no se produzca la acefalía.
El pasado martes por la noche y tras una reunión de Comisión Directiva que duró casi 11 horas, la gran mayoría de la dirigencia de San Lorenzo a excepción de cinco personas, presentó su renuncia y se volvió a declarar la acefalía, tal como había ocurrido en septiembre, antes de que la Justicia la dejara sin efecto.
De esta manera, la gestión de Marcelo Moretti llegó a su fin y ahora habrá una comisión transitoria hasta el llamado a elecciones. No obstante, el expresidente del Ciclón no se dará por vencido y confirmó que irá ante la Justicia para revertir la situación: “Mañana impugnaré el acta y seguramente la Justicia me dé la razón”, sentenció.
Te Podría Interesar
Mientras Moretti busca la manera de retomar el poder en el cuadro azulgrana, en las últimas horas algunos miembros de la CD que presentaron la renuncia hablaron con ciertos medios y este miércoles por el mediodía quien rompió el silencio fue Pablo García Lago, ex vocal y quien tuvo una fuerte pelea con el mandamás antes de renunciar.
Pablo García Lago reveló que Marcelo Moretti le ofreció a Ortigoza la presidencia de San Lorenzo
Tal es así que en diálogo con Dale al Medio, programa de TyC Sports, García Lago lanzó una revelación bomba sobre Moretti y aseguró que le ofreció a él la presidencia y como este se negó, también se la propuso a Néstor Ortigoza, quien la aceptó pero no tuvo el apoyo de la CD: "Llegó a ofrecerme la presidencia a mí y le dije 'lo lamento mucho, pero nosotros vamos a seguir con la acefalía, yo con vos no comparto más nada'. Este gobierno fracasó y soy parte de ello, y si nosotros no entendemos que esto fracasó es porque queremos agarrarnos a algún interés externo, pero tenemos que reconocer que fracasó".
"Le ofreció la presidencia a Ortigoza y él dijo que estaba de acuerdo, pero lo salí a confrontar y le dije que lamentablemente no contaba con el apoyo de ninguno de los miembros de la Comisión Directiva. Una persona que fue vituperada, que le compraron videos, su teórica agresión a su ex mujer y después estás al lado de este tipo, hay cosas que no puede ser", agregó.