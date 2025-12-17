Los lapidarios memes de la derrota de Flamengo al errar ¡4 penales! en la final de la Copa Intercontinental ante PSG

El Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2025 al vencer a Flamengo en la final. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y no romper tablas en el alargue, se terminó imponiendo 2-1 en una insólita tanda de penales en la que los brasileños erraron ¡4 de sus 5 disparos!, todos atajados por el arquero Matvey Safonov.

Perder de esa manera desde los doce pasos, después de jugarle de igual a igual al temible equipo de Luis Enrique, probablemente el mejor del mundo, convirtieron al Mengao en el foco de los más despiadados memes. Otro apuntado fue Agustín Rossi, que cometió dos errores muy marcados, uno de los cuales desembocó en el gol del PSG.