¡PSG venció a Flamengo por penales es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental!
Luego del 1-1 tras 120’ de juego, PSG fue apenas más certero (2-1) en una extraña tanda de penales y alzó la primera Copa Intercontinental de su historia.
El PSG de Francia se quedó con la Copa Intercontinental tras superar al Flamengo por 2-1 en la tanda de penales que dirimió al ganador del trofeo tras el empate 1-1 en los 120' de juego en el estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán (Qatar).
A los 35 minutos llegó el 1-0 de los franceses: Khvicha Kvaratskhelia definió a quemarropa dentro del área y puso el 1-0 para el conjunto parisino.
El gol de Kvaratskhelia para el 1-0 de PSG
Sin embargo, a los 15' del complemento, el árbitro fue a ver el VAR para revisar un posible penal de Marquinhos a De Arrascaeta y terminó cobrándolo. El mediocampista Jorginho ejecutó el penal con maestría y empató el partido ante el PSG.