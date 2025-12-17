¡PSG venció a Flamengo por penales es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental!

Luego del 1-1 tras 120’ de juego, PSG fue apenas más certero (2-1) en una extraña tanda de penales y alzó la primera Copa Intercontinental de su historia.

El volante de PSG, Nuno Mendes, se lleva el balón ante la marca del uruguayo De Arrascaeta, de Flamengo.

El PSG de Francia se quedó con la Copa Intercontinental tras superar al Flamengo por 2-1 en la tanda de penales que dirimió al ganador del trofeo tras el empate 1-1 en los 120' de juego en el estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán (Qatar).

A los 35 minutos llegó el 1-0 de los franceses: Khvicha Kvaratskhelia definió a quemarropa dentro del área y puso el 1-0 para el conjunto parisino.

El gol de Kvaratskhelia para el 1-0 de PSG Erro de Agustín Rossi y gol de PSG frente a Flamengo Erro de Agustín Rossi y gol de PSG frente a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental. DSports Sin embargo, a los 15' del complemento, el árbitro fue a ver el VAR para revisar un posible penal de Marquinhos a De Arrascaeta y terminó cobrándolo. El mediocampista Jorginho ejecutó el penal con maestría y empató el partido ante el PSG.