FIFA vuelve al gaming con un videojuego exclusivo de Netflix para el Mundial 2026

El juego estará disponible sin costo adicional para los suscriptores y llegará antes del inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica.

El nuevo videojuego de la FIFA será exclusivo de Netflix Games y estará listo antes del Mundial 2026.

La FIFA y Netflix dieron un paso clave hacia una nueva etapa en el mundo de los videojuegos de fútbol. La plataforma de streaming anunció que lanzará un título oficial de la FIFA antes del inicio del Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El videojuego estará disponible para todos los suscriptores de Netflix sin costo adicional y podrá descargarse a través de Netflix Games, la plataforma de juegos incluida en el servicio. El desarrollo quedó a cargo del estudio estadounidense Delphi Interactive, que trabajará junto a la FIFA en esta nueva propuesta.

Desde Netflix destacaron que el objetivo es acercar la experiencia mundialista a una audiencia global. “El Mundial 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa. Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con sólo apretar un botón”, afirmó Alain Tascan, presidente de Netflix Games.

FIFA is changing the game.

Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™.



Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025 Una alianza que busca marcar una nueva era El anuncio también contó con la palabra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien subrayó el alcance del proyecto. El dirigente suizo sostuvo que esta versión “cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol”.

En esa línea, Infantino celebró la alianza con Netflix Games y Delphi Interactive de cara al Mundial 2026 y la definió como un paso clave en la estrategia digital de la FIFA. “Esta colaboración es un punto clave en el compromiso de FIFA con la innovación del fútbol en el gaming, y aspira a llegar a miles de millones de fanáticos de todas las edades y en todo el mundo”, remarcó.