FIFA vuelve al gaming con un videojuego exclusivo de Netflix para el Mundial 2026
El juego estará disponible sin costo adicional para los suscriptores y llegará antes del inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica.
La FIFA y Netflix dieron un paso clave hacia una nueva etapa en el mundo de los videojuegos de fútbol. La plataforma de streaming anunció que lanzará un título oficial de la FIFA antes del inicio del Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
El videojuego estará disponible para todos los suscriptores de Netflix sin costo adicional y podrá descargarse a través de Netflix Games, la plataforma de juegos incluida en el servicio. El desarrollo quedó a cargo del estudio estadounidense Delphi Interactive, que trabajará junto a la FIFA en esta nueva propuesta.
Desde Netflix destacaron que el objetivo es acercar la experiencia mundialista a una audiencia global. “El Mundial 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa. Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con sólo apretar un botón”, afirmó Alain Tascan, presidente de Netflix Games.
Una alianza que busca marcar una nueva era
El anuncio también contó con la palabra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien subrayó el alcance del proyecto. El dirigente suizo sostuvo que esta versión “cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol”.
En esa línea, Infantino celebró la alianza con Netflix Games y Delphi Interactive de cara al Mundial 2026 y la definió como un paso clave en la estrategia digital de la FIFA. “Esta colaboración es un punto clave en el compromiso de FIFA con la innovación del fútbol en el gaming, y aspira a llegar a miles de millones de fanáticos de todas las edades y en todo el mundo”, remarcó.
El regreso de FIFA al gaming
El anuncio marca el regreso oficial de FIFA al mundo de los videojuegos tras el cierre de su histórico vínculo con EA Sports. FIFA 23, lanzado en septiembre de 2022, fue la última entrega bajo esa marca luego de casi 30 años de historia. Desde entonces, EA continuó el legado con EA FC 24 y EA FC 25, mientras la FIFA preparaba su nuevo camino.
Este miércoles 17 de diciembre se confirmó que el nuevo juego será propiedad exclusiva de Netflix Games y que estará orientado al Mundial 2026. La plataforma ya cuenta con títulos reconocidos como Farming Simulator, WWE 2K25, Red Dead Redemption, Football Manager y Street Fighter, todos incluidos sin costo extra para los suscriptores.
Si bien se trata del primer videojuego oficial anunciado por la FIFA tras su separación de EA Sports, el proyecto apunta al segmento móvil dentro de una suscripción de streaming. Por ese motivo, todo indica que no competirá directamente con los grandes simuladores “AAA” de consolas, sino que buscará una experiencia más accesible, masiva y enfocada en el entretenimiento global.