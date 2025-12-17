Sorpresa: Nacho Fernández recibió una oferta de otro club del fútbol argentino y ¡no es Gimnasia!

Un equipo de la Primera División se contactó con Nacho Fernández y le hizo una mejor propuesta económica que Gimnasia, el otro club que busca repatriarlo.

Un club del fútbol argentino se le adelantó a Gimnasia y le hizo una oferta a Nacho Fernández.

Luego de que Marcelo Gallardo le comunicara que no iba a ser tenido en cuenta para 2026, Nacho Fernández se despidió de River y busca definir su futuro lo antes posible durante este mercado de pases.

El volante ofensivo de 35 años quiere regresar a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero por el momento y tras dos reuniones con la nueva comisión directiva que encabeza Carlos Anacleto, no hubo avances. Incluso, según informó TyC Sports, las diferencias entre las partes son abismales, por el momento.

Ahora, en las últimas horas, Argentinos Juniors se metió en las negociaciones y además de recibir llamados por parte del cuerpo técnico de Nico Diez, le hizo una oferta superadora, con un contrato muy tentador en cuanto a lo económico, para que el futbolista de 35 años vista la camiseta del elenco de La Paternal en 2026 y dispute la Copa Libertadores (jugará la fase 2).

Nacho Fernández ya convirtió el 2-0 de River y sale a gritarlo con todo. Hubo conexión con Mastantuono. ¿Nace una sociedad? Foto: FoboBaires Nacho Fernández recibió una oferta de Argentinos Juniors. Fotobaires Argentinos Juniors avanzó por Nacho Fernández El motivo por el cual el Bicho avanzó en las negociaciones por Nacho Fernández es porque Alan Lescano, una de sus grandes figuras y que juega en la misma posición, podría ser vendido en este mercado de pases. En este contexto, surgió el nombre del exfutbolista de River y Gimnasia.