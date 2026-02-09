Daniil Medvedev, furioso en Rotterdam: derrota, críticas y patada karateka

El ruso Daniil Medvedev perdió ante Ugo Humbert en su debut y el foco quedó puesto en sus reacciones dentro de la cancha.

Daniil Medvedev volvió a quedar bajo los reflectores en el circuito ATP, aunque esta vez no fue por su rendimiento deportivo. En su estreno en el ATP 500 de Rotterdam, el ruso fue derrotado por Ugo Humbert por 7-6, 3-6 y 6-3, en un encuentro que estuvo marcado por varios episodios de tensión protagonizados por el propio jugador.

Uno de los primeros momentos llamativos se dio luego de perder el set inicial, cuando cuestionó el estado de las pelotas ante los oficiales del torneo. En ese intercambio, expresó: “¿Son redondas? ¿Estás seguro? Creo que deberíamos considerar no jugar con pelotas de esta marca“, apuntando directamente contra el proveedor.

Con el correr del partido, el clima se volvió más espeso y su frustración fue en aumento, especialmente durante el tercer set, cuando desperdició varias oportunidades clave y dejó en evidencia su malestar en cancha.

La locura de Daniil Medvedev en Rotterdam En un pasaje del set decisivo, Medvedev descargó su bronca con una patada contra los carteles publicitarios del fondo y se lo escuchó decirse: “¿Por qué te cuesta tanto?“, una frase que rápidamente circuló en redes sociales.

Video: así fue la reacción de Medvedev tras quedar eliminado en Rotterdam Video: así fue la reacción de Medvedev tras quedar eliminado en Rotterdam Minutos antes, también había arrastrado su raqueta con fuerza sobre el cemento tras un error no forzado, en una secuencia que llamó la atención del público y del equipo arbitral.