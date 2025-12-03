No se vio por TV: el llamativo gesto de Santiago Sosa con Marcos Rojo tras su expulsión en Racing-Tigre

Santiago Sosa, expulsado ante Tigre, salió encendido y dejó un gesto hacia el marcador central que le había provocado la fractura en el rostro.

El "enmascarado" Santiago Sosa volvió a jugar un gran partido en Racing frente a Tigre, pero se fue expulsado por doble amonestación.

La victoria por penales de Racing ante Tigre le dio el pasaje a la Academia a semifinales del Torneo Clausura y será rival de Boca. Sin embargo, la alegría no desactivó un episodio que volvió a tomar fuerza en las últimas horas. Se trata del gesto de Santiago Sosa con Marcos Rojo tras la expulsión del lunes en el Cilindro.

El mediocampista, todavía enmascarado por la fractura en el seno maxilar superior derecho y el pómulo derecho, vio la roja en el cierre del partido y se fue del campo entre bronca y ovación. La gente lo despidió de pie por haber jugado con dolor, con visibilidad reducida y con el riesgo latente de agravarse la lesión.

El llamativo gesto de Santiago Sosa con Marcos Rojo tras su expulsión Santiago Sosa no saludó a Rojo cuando se fue expulsado Santiago Sosa no saludó a Rojo cuando se fue expulsado. Cuando se retiraba hacia el túnel, se cruzó con dirigentes y futbolistas que alentaban desde afuera, entre ellos Franco Zuculini y Rojo. Sosa, caliente por la expulsión y por perderse el clásico con Boca en semifinales, saludó con un beso al hermano de Bruno, pero al pasar junto al ex Boca lo ignoró por completo. Marcos R. intentó un contacto visual que nunca llegó: el mediocampista agachó la cabeza y siguió de largo.

Días atrás, Rojo había señalado que la acción en el Maracaná fue “una desgracia” y que jamás buscó lastimarlo. El propio Sosa también había bajado la polémica en su momento. Sin embargo, la reacción fría en el Cilindro quedó registrada en la transmisión y volvió a poner sobre la mesa cómo quedó realmente el vínculo entre ambos.