De Riestra y Newell's a dirigir la Champios League: el nuevo (y exótico) equipo del Ogro Fabbiani

Luego de siete meses inactivo, Cristian Fabbiani tendrá su primera experiencia en Europa: fue presentado en un club que jugará la próxima la próxima Champions.

Cristian Fabbiani ya tiene nuevo destino y será uno tan inesperado como histórico para su carrera. A más de siete meses de su salida de Newell’s Old Boys, el Ogro continuará su camino como entrenador nada menos que en Europa: dirigirá al FK Vardar, último campeón de la liga de Macedonia del Norte y equipo que jugará la clasificación de la Champions League 2026/27.

La noticia fue confirmada este lunes por el club macedonio a través de sus redes sociales y será la primera experiencia de un técnico que, hasta el momento, solo había trabajado en el fútbol argentino. “¡Bienvenido a la familia rojinegra, Cristian Fabbiani! El técnico argentino, con amplia experiencia futbolística y como entrenador, llega al FK Vardar con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado”, publicó la institución en el anuncio oficial.

El Ogro Fabbiani es el nuevo entrenador del FK Vardar de Macedonia del Norte. El Ogro Fabbiani es el nuevo entrenador del FK Vardar de Macedonia del Norte.

Fabbiani ya estaba instalado en aquellas tierras desde principios de abril porque las charlas habían avanzado hace meses. Su llegada coincidió con la salida de Goce Sedloski, el entrenador que decidió dejar el cargo una vez terminada la temporada para asumir en la selección nacional de aquel país.

En ese contexto, el DT argentino fue testigo de la gran campaña del Vardar. Es que el equipo cerró el torneo con una impresionante racha de nueve partidos invicto, producto de ocho victorias y un empate, y terminó consagrándose campeón con nueve puntos de ventaja sobre su escolta.