El llamativo destino europeo que seduce a Cristian Fabbiani para su próximo desafío como DT

Cristian Fabbiani vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez lejos del fútbol argentino. A pocos meses de su salida de Newell’s Old Boys, el entrenador aparece vinculado a una posibilidad que podría cambiar el rumbo de su carrera y abrirle una puerta inesperada en el exterior.

El Ogro quedó libre tras su desvinculación del club rosarino en octubre y, desde entonces, su nombre comenzó a circular en distintos sondeos. Sin apuro por volver a dirigir en el ámbito local, el DT analiza alternativas que le permitan dar un salto profesional distinto a los recorridos habituales.

En ese contexto, surgió una propuesta proveniente de Europa del Este. Se trata de una institución con peso en su país y buen presente deportivo, que busca entrenador tras una salida reciente y que ve en Fabbiani un perfil compatible con su proyecto inmediato.

El interés tomó mayor fuerza en las últimas horas y fue confirmado por el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, quien aseguró: “ Cristian Fabbiani tiene negociaciones avanzadas para ser el nuevo entrenador del Vardar, puntero de la liga de Macedonia del Norte . El DT del club fue contratado por la selección de ese país y el 'Ogro' es uno de los principales candidatos”.

El banco de Vardar Skopje quedó vacante luego de que Goce Sedloski aceptara el desafío de conducir al seleccionado nacional de Macedonia. Esa salida aceleró las gestiones de la dirigencia, que apuntó directamente a Fabbiani como una de las opciones prioritarias para sostener el liderazgo en el campeonato local.

Un paso que marcaría el debut de Cristian Fabbiani en Europa

De concretarse el acuerdo, sería la primera experiencia profesional de Fabbiani como entrenador en el fútbol europeo. Hasta ahora, toda su carrera se desarrolló en Argentina, con recorridos por Fénix, Deportivo Riestra en dos ciclos, Deportivo Merlo y, más recientemente, Newell’s.

fabbiani newell´s El ciclo de Cristian Fabbiani en Newell's terminó en octubre. Instagram @fabbianiok

En el conjunto rosarino dirigió entre febrero y octubre, con un balance que reflejó la irregularidad del equipo: 27 partidos oficiales, repartidos en nueve triunfos, nueve empates y nueve derrotas. Aquella etapa finalizó antes de lo previsto, pero no cerró las puertas a nuevas oportunidades.

Vardar, un club con presente fuerte

El Fudbalski Klub Vardar es una de las instituciones más reconocidas del fútbol de Macedonia del Norte. Fundado en 1947 en la ciudad de Skopie, construyó una historia marcada por títulos y participaciones internacionales, lo que lo convirtió en una referencia del país.

El club acumula once campeonatos de liga y seis Copas nacionales, y vive un gran presente en la temporada 2025-26: lidera el torneo con 39 puntos en 15 partidos y se mantiene invicto. Juega como local en el estadio Toše Proeski Arena, con capacidad para más de 33.000 espectadores.

En el plano continental, Vardar supo dejar su huella en competencias UEFA. Su actuación más recordada se dio en la Europa League 2017-18, cuando alcanzó la fase de grupos por primera vez para un club macedonio y consiguió triunfos ante rivales de peso.

Más allá de haber atravesado dificultades financieras en el pasado —que incluso derivaron en descensos administrativos—, la institución logró estabilizarse y reforzar su proyecto deportivo. Hoy cuenta con un plantel competitivo y nombres destacados como Davor Taleski, Mihail Manevski y Azer Omeragikj.