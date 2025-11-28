La lapidaria frase del Ogro Fabbiani por el título que la AFA le dio a Rosario Central: "No salió campeón, es un..."

Cristian Fabbiani, ex DT de Newell’s, habló sin filtro sobre la estrella que recibió el Canalla como campeón de Liga 2025 y dejó declaraciones picantes.

En medio del revuelo por la decisión de la AFA, Cristian Fabbiani le echó más leña al fuego con su análisis directo y sin vueltas.

El revuelo por el reconocimiento de la AFA a Rosario Central con el título de Liga 2025 sigue encendido y, esta vez, quien salió a dejar su sello fue un viejo conocido de la otra vereda. Cristian Fabbiani, ya alejado del banco de Newell’s, no dudó en meterse en la discusión y tiró definiciones bien a su estilo.

El Ogro todavía recuerda el clásico en el Gigante de Arroyito, donde el equipo de Ángel Di María se quedó con el triunfo gracias a un golazo de tiro libre del capitán. Aquel duelo fue un golpe duro para el ciclo del exdelantero, que terminó cerrándose semanas después en medio de una racha adversa.

Tras más de un mes fuera del ruedo, Fabbiani volvió a los micrófonos de F90, el programa donde supo ser panelista y ahí se soltó. En plena discusión entre AFA, Central, Estudiantes y buena parte del fútbol argentino, el exDT dejó claro que no comparte el criterio del nuevo título.

Cristian Fabbiani apuntó al reconocimiento de AFA a Central Fabbiani habló sobre el título que le dio la AFA a Central Fabbiani habló sobre el título que le dio la AFA a Central. ESPN Al analizar la competitividad del Canalla por la calidad de refuerzos en el último mercado, Fabbiani bajó el tono y fue directo: "Sí, pero quedaron afuera. Podés traer a todo el mundo, pero quedaron afuera. Es como si yo traía a Messi y quedaba afuera, es lo mismo".

Después, se metió de lleno en la cuestión que desató el conflicto. Ahí dejó su sentencia más fuerte: "Eso no te da un título, no te da nada. Es un mimo a Di María, se entiende, pero campeones no salieron, es la realidad". La frase ya genera ruido en Rosario.