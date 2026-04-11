El motivo por el que Franco Mastantuono sigue perdiendo terreno en Real Madrid

El presente de Franco Mastantuono en Real Madrid se complicó en el último tiempo. El juvenil perdió lugar en la consideración del cuerpo técnico y cada vez cuenta con menos minutos en cancha. Distintos factores explican este escenario: por un lado, un problema de pubalgia afectó su continuidad. Por otro, la llegada de Álvaro Arbeloa modificó las decisiones dentro del equipo.

A esto se suma el regreso de Jude Bellingham, quien volvió a estar al 100% desde lo físico y le resta aún más espacio dentro de la rotación.

La recuperación física de Jude Bellingham modificó el panorama. El mediocampista volvió a estar disponible al máximo nivel y se perfila nuevamente como titular en los próximos compromisos.

“Jude Bellingham y Éder Militão ya están listos para ser titulares”, aseguró Arbeloa luego de la caída frente al Bayern Múnich por 2 a 1 en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

En este escenario, Mastantuono queda relegado en la consideración y ve cómo se reducen sus oportunidades. No es titular desde el 1° de febrero, cuando el equipo enfrentó a Rayo Vallecano, y desde entonces alterna suplencias con partidos sin minutos.

Franco Mastantuono Franco Mastantuono sigue perdiendo terreno en Real Madrid. Foto: EFE

El presente de Franco Mastantuono impacta en la Selección

La falta de continuidad también tiene consecuencias fuera del club. De cara al Mundial 2026, su situación genera incertidumbre respecto a su lugar en la Selección argentina.

En la última convocatoria de Lionel Scaloni, el joven no integró la lista inicial y se sumó más tarde al grupo tras la confirmación de un amistoso adicional. En esos encuentros, apenas disputó 45 minutos en la victoria ante Mauritania.

En números, Mastantuono acumula 28 partidos en su primera temporada en Real Madrid, con tres goles y una asistencia en 1.232 minutos. Además, registra cinco amonestaciones y una expulsión, en un contexto donde su participación pierde peso en el cierre del calendario.