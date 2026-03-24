Dos joyas de River entre las 50 mejores promesas del mundo, según un ranking internacional

El ranking NXGN 2026, publicado por el medio inglés Goal, volvió a reunir a las principales promesas del fútbol mundial nacidas a partir de 2007. En esta edición, River Plate aparece representado por dos futbolistas de su plantel actual, en un contexto dominado por jóvenes que ya brillan en las principales ligas europeas.

En ese escenario, uno de los nombres más destacados es el de Franco Mastantuono , hoy en el Real Madrid, quien ocupa el cuarto lugar del listado y se mantiene como el argentino mejor posicionado. Su irrupción en Europa lo consolidó como una de las grandes apariciones de su generación.

Además de su caso, River cuenta con presencia directa en el ranking gracias a jugadores que forman parte del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Ian Subiabre se ubica en el puesto 36 y aparece como una de las cartas a futuro del conjunto de Núñez. Su crecimiento reciente y su participación en selecciones juveniles lo posicionan como un delantero a seguir.

Sobre él, el informe remarca: “Con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono entre sus recientes éxitos, la cantera de River Plate ha estado imparable en los últimos años, y existe la firme convicción de que Ian Subiabre podrá seguir los pasos de los recientes exjugadores del gigante argentino”.

Ian Subiabre El trabajo en inferiores sigue posicionando a River como referencia mundial. FotoBaires

Además, detallan su perfil: “Capaz de jugar como delantero centro o en la banda derecha, este joven de 19 años ha sido vinculado en el pasado con clubes como el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool, y si Subiabre logra mantener el puesto que se ha ganado últimamente en la alineación del River Plate, un traspaso a Europa no debería tardar mucho en materializarse”.

Kendry Páez, talento sudamericano en desarrollo

El otro representante del plantel de River es Kendry Páez, quien figura en el puesto 20. El ecuatoriano, a préstamo desde Chelsea, continúa siendo considerado uno de los mediocampistas ofensivos con mayor proyección del continente.

El ranking señala: “Cuando el Chelsea acordó pagar hasta 17 millones de libras (21 millones de dólares) para fichar al mediocampista de Independiente del Valle, Kendry Páez, en el verano de 2023, se esperaba que, para cuando llegara a Stamford Bridge dos años después, estuviera listo para el primer equipo de los Blues. Y si bien ese plan no se desarrolló como se esperaba, no cabe duda de que Páez sigue siendo uno de los mediocampistas ofensivos con más talento natural que han surgido en Sudamérica en los últimos años”.

Kendry Paez River entrenamiento 16x9 Kendry Páez, talento y potencial. @RiverPlate

También agrega sobre su presente: “El joven de 18 años fue cedido al Estrasburgo, club filial del Chelsea, al inicio de la presente temporada y tuvo un comienzo prometedor en Francia, pero su estancia se vio truncada prematuramente por una reestructuración del club que dejó sin sitio para él en la plantilla. Posteriormente, Páez se unió a River Plate también cedido, aunque su progresión se ha visto frenada por una lesión en el hombro que ha puesto en duda la participación del goleador más joven en la historia de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de este verano con Ecuador”.

Las grandes figuras que lideran el ranking

El listado no solo destaca promesas, sino también futbolistas que ya tienen impacto en la élite. En el primer lugar aparece Lamine Yamal, seguido por el brasileño Estevao y el español Pau Cubarsí, tres nombres que ya son protagonistas en clubes de primer nivel.

El Top 10 lo completan Franco Mastantuono, Lennart Karl, Max Dowman, Luka Vuškovi, Ayyoub Bouaddi, Geovany Quenda y Ethan Nwaneri. Esta combinación de talentos confirma una tendencia clara: Europa concentra gran parte del desarrollo, pero Sudamérica sigue aportando jugadores con enorme proyección.

ranking promesas Ranking NXGN 2026: River mete a dos talentos en la élite juvenil global. www.goal.com

En ese contexto, la presencia de Subiabre y Páez reafirma el lugar de River dentro del mapa global de formación, mientras que el protagonismo de figuras como Yamal marca el rumbo de la nueva generación del fútbol mundial.