Lionel Scaloni citó de urgencia a otro jugador de River para los amistosos de la Selección argentina

Por una baja de último momento, Scaloni decidió convocar a un nuevo futbolista de River para los compromisos ante Mauritania y Zambia. De quién de trata.

A último momento, Lionel Scaloni tuvo que meter un cambio obligado en la lista de la Selección argentina para los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, el 27 y 31 de marzo respectivamente. Y la noticia es que el DT albiceleste encontró la solución en el fútbol argentino.

El cambio se dio por la baja de Leonardo Balerdi, el zaguero de Olympique de Marsella que quedó desafectado de la fecha FIFA de marzo por una lesión. Ante este escenario imprevisto, el Gringo no dudó y decidió integrar en la nómina a Lucas Martínez Quarta. Así, se suma a sus compañeros Gonzalo Montiel (todavía en duda, primero se hará estudios médicos) y Marcos Acuña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2036087962685903156&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta. pic.twitter.com/Lsna3fAdkJ — Selección Argentina (@Argentina) March 23, 2026 Martínez Quarta vuelve a la Selección argentina: el trasfondo de su sorpresiva convocatoria El defensor de River no era citado desde la Copa América 2024, por lo que su regreso marca un reencuentro con el grupo después de casi dos años. No obstante, el sorpresivo llamado al Chino también responde a una cuestión logística que inclinó la balanza: la lesión del ex Borussia Dortmund se confirmó sobre la marcha y traer a un futbolista desde Europa implicaba tiempos más largos.

Por eso, el cuerpo técnico optó por un jugador del medio local más allá de que entre las principales alternativas aparecía Facundo Medina, compañero de Balerdi en Francia. Finalmente, el elegido fue el central del Millonario.

La noticia hizo ruido, sobre todo porque Martínez Quarta no atraviesa su mejor momento desde su regreso a Núñez en 2025. Sin embargo, Scaloni valoró su recorrido en la Selección: desde su debut en 2019, acumuló varios partidos y formó parte de los planteles campeones de América en 2021 y 2024.