Bienestar animal: la startup argentina que usa IA para devolver movilidad y calidad de vida

El Bienestar Animal es el motor de Ache Innovation, una startup argentina que desarrolla dispositivos personalizados para devolver la movilidad a perros, caballos y vacas. A través de impresión 3D e inteligencia artificial, buscan reducir el dolor, evitar eutanasias y mejorar la calidad de vida de miles de animales.

Tecnología que devuelve calidad de vida La historia de Ache Innovation nace a partir de una necesidad concreta: en Argentina, más de 800.000 animales por año pierden movilidad por enfermedades, amputaciones o envejecimiento, una condición que puede reducir hasta un 50% su expectativa de vida. Frente a este escenario, la empresa decidió desarrollar prótesis, órtesis, arneses y soluciones ortopédicas personalizadas con impresión 3D, inteligencia artificial y materiales biomédicos. El impacto es profundo. Cuando un animal recupera movilidad sin dolor, no solo mejora su desplazamiento, sino también su conducta y su bienestar emocional. En perros con artrosis, por ejemplo, la pérdida de actividad puede llegar al 40%, pero al recuperar movimiento vuelven a jugar, explorar y relacionarse. En bovinos y equinos, la rehabilitación reduce el estrés, mejora la estabilidad física y les permite retomar comportamientos naturales que el dolor había limitado. Este enfoque también permite evitar cirugías invasivas o decisiones extremas, ofreciendo alternativas concretas donde antes no había soluciones. El objetivo no es solo prolongar la vida, sino mejorar su calidad cuentan desde startup.

Una startup con propósito y proyección La empresa busca que el dolor y la pérdida de movilidad dejen de naturalizarse y que cada vez más personas accedan a soluciones clínicas reales. Para ellos, devolver el movimiento no es solo una mejora física. Es devolver autonomía, reducir el sufrimiento y transformar la vida de los animales y de quienes los acompañan. En ese sentido, el desafío no es únicamente tecnológico, sino también social. Durante décadas, la pérdida de movilidad fue asumida como un destino inevitable para muchos animales, especialmente en la vejez o después de una lesión grave. Hoy, el avance de la ciencia y el diseño abre una nueva posibilidad: entender que el dolor no es una condición que deba tolerarse, sino un problema que puede abordarse. Esa diferencia marca un cambio profundo en la forma en que las personas se vinculan con los animales, ya no desde la resignación, sino desde la responsabilidad.

Ache Innovation combina ese propósito con un modelo de negocio en expansión. El mercado al que apunta en Argentina supera los USD 10.400 millones, con oportunidades en mascotas, tambos y caballos deportivos. Su sistema se basa en el diseño y fabricación rápida de dispositivos personalizados y en servicios complementarios, con clientes que van desde veterinarias hasta productores ganaderos. Detrás del proyecto hay un equipo interdisciplinario liderado por Lucas Díaz, junto a Matías Smith y Josefina Bucca, quienes trabajan en el desarrollo, la producción y la escalabilidad de la empresa. Pero más allá de los números, el objetivo es generar un cambio cultural.