Confirman un nuevo feriado el 27 de febrero: quiénes tendrán fin de semana largo
El feriado no será nacional y beneficiará a trabajadores de una localidad bonaerense. Cómo funcionará para el sector público y privado.
El calendario oficial de febrero 2026 incorpora un nuevo feriado local en la provincia de Buenos Aires que generará un fin de semana largo de tres días para un grupo específico de trabajadores. El viernes 27 de febrero será jornada no laborable en Laguna Alsina, localidad del partido de Guaminí, en el marco de su aniversario fundacional.
La medida no tendrá alcance nacional, sino que beneficiará únicamente a quienes desempeñen tareas en esa jurisdicción. De esta manera, los trabajadores alcanzados podrán extender el descanso desde el viernes 27 hasta el domingo 1° de marzo, en el tramo final de la temporada de verano.
Feriado del 27 de febrero: qué implica y a quiénes alcanza
El asueto fue dispuesto por la conmemoración de la fundación de la localidad y establece:
- Suspensión de actividades en la administración pública.
- Jornada no laborable optativa para el sector privado, sujeta a decisión de cada empleador.
Esto significa que el beneficio no será automático para todos los empleados privados, ya que dependerá de la autorización correspondiente.
En términos prácticos, quienes trabajen en dependencias públicas tendrán cese total de tareas, mientras que en el ámbito privado podrá aplicarse o no según la actividad y la organización de cada empresa.
Un descanso adicional tras Carnaval
El nuevo feriado llega luego del fin de semana largo de Carnaval y antes del receso extendido de Semana Santa, por lo que representa el último descanso extraordinario del segundo mes del año para esta comunidad.
Además de ofrecer la posibilidad de una mini escapada en los últimos días de clima cálido, el fin de semana contará con una agenda especial de actividades organizadas por el municipio.
Actividades por el aniversario de Laguna Alsina
Durante el sábado 28 y el domingo 1° de marzo se desarrollarán celebraciones conmemorativas que incluirán:
- Eventos culturales y artísticos.
- Propuestas gastronómicas locales.
- Actividades religiosas.
- Encuentros comunitarios abiertos al público.
El aniversario fundacional suele convocar tanto a vecinos como a visitantes de localidades cercanas, consolidándose como una de las fechas más importantes del calendario local.