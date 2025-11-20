Asalto a delivery en Ciudad: le robaron la moto cuando fue a entregar un pedido
Un delivery de 22 años fue víctima de un asalto en el barrio San Martín. Dos ladrones le robaron la moto mientras entregaba un pedido.
El robo de una moto se registró la noche del miércoles en las calles del barrio San Martín, ubicado en el oeste de la Ciudad de Mendoza. La víctima del asalto, un joven de 22 años que estaba trabajando como delivery, estaba entregando un pedido de comida cuando sufrió el hecho de inseguridad.
El asalto fue registrado por las autoridades policiales sobre las 22.30 a partir de un llamado a la línea de emergencias 911.
Cómo fue el robo de la moto
Según marcó la reconstrucción de los efectivos que trabajaron el caso, la víctima del hecho llegó por medio de su motocicleta a la puerta de una vivienda de la popular barriada capitalina para entregar un pedido de comida.
Mientras esperaba por un cliente, fue sorprendido por dos delincuentes que, a punta de pistola, le sustrajeron el rodado Keller 110cc, para luego darse a la fuga.