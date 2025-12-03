Balearon a un peligroso delincuente juvenil: la guerra de bandas que no da tregua en La Favorita

El distrito del oeste capitalino, La Favorita , atraviesa hace tiempo una guerra de bandas delictivas por el control de la zona. El último hecho de este conflicto ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando Esteban Elías Uriel González Vega (19) fue baleado en la cabeza por dos sujetos mientras circulaba en su motocicleta. Su extenso prontuario y el contexto barrial.

González Vega, más conocido en las calles como Lumpa, es un personaje habitual para las investigaciones de crímenes cometidos en el oeste de la Ciudad de Mendoza. Robos, tiroteos y hasta un homicidio fueron de los hechos por los que estuvo entre ceja y ceja de los detectives mendocinos. Ahora, el joven de 19 años pasó al lado de las víctimas cuando recibió un disparo de bala en la cabeza durante la madrugada del miércoles.

El hecho fue alertado sobre las 2.30 a partir de un desesperado llamado a la línea de emergencias 911, que describió que, en el cruce de las calles Aliar y Pablo Neruda, El Lumpa fue atacado por dos sujetos que se dieron a la fuga tras dispararle en la cabeza mientras la víctima circulaba por las calles del distrito en su motocicleta.

Rápidamente, sus familiares, quienes han protagonizado conflictos con las autoridades anteriormente, lo llevaron por su cuenta al Hospital Lagomaggiore, donde los profesionales de la salud diagnosticaron al joven con una herida de arma de fuego en la cabeza con orificio de entrada y salida. Tras esto se decidió derivarlo al Hospital Central , donde quedó internado en grave estado de salud.

Adicionalmente, en el momento que los efectivos de la Comisaría Quinta llegaron al teatro del hecho, estos fueron atacados por los familiares y allegados de la víctima, quienes lanzaron piedras a la patrulla actuante, la que quedó con daños en una de sus puertas.

La guerra que azota al oeste capitalino

Desde hace tiempo que dos bandas vienen protagonizando sangrientos enfrentamientos en el oeste de la Ciudad de Mendoza. La serie de violentos hechos que se iniciaron a comienzos de 2023. Desde ahí los sabuesos pusieron el ojo sobre dos familias: los Ortubia y los Vega.

Juntó con el Lumpa, la facción de los Vega era también representada por su hermano mayor, Alan Ezequiel González Vega (23), alías el Bartolo. Este también fue el objetivo de un brutal tiroteo hace menos de un mes.

Portada Alan González Vega Alan González Vega, alias el Bartolo, fue baleado en el tiroteo y tenía pedido de captura. MDZ.

Concretamente, la reconstrucción de este hecho sostiene que el mayor de los hermanos fue sorprendido por un Peugeot 504 bordó, con vidrios polarizados, que pasó frente de él y un amigo que lo acompañaba. Desde el interior del vehículo, se efectuaron ocho detonaciones de arma de fuego y luego se dieron a la fuga hacia el barrio 31 de Mayo.

A raíz de los disparos, un plomo le impactó en la pierna derecha al Bartolo, por lo que fue trasladado rápidamente en un vehículo particular hasta el Hospital Lagomaggiore, donde recibió la asistencia médica correspondiente. Allí, relató a los efectivos de la policía que conocía a los autores, ya que serían personajes de la zona con quien acarrea conflictos de vieja data, surge del procedimiento, presumiblemente parte de la banda enemiga.

De donde nació el conflicto

La banda enfrentada con los Vega es representada por jóvenes de la misma zona. Básicamente, empezaron a enfrentarse por rivalidades barriales y la disputa del control de la calle en los barrios del conglomerado ubicado en el oeste capitalino.

La violencia entre las dos facciones fue escalando hasta que se produjo el crimen del menor de los Ortubia, Walter Raúl Hidalgo Ortubia (16), asesinado de un disparo en la cabeza el viernes 31 de enero de este año en la plaza Aliar de La Favorita. No obstante, este no fue la primera víctima fatal entre este conflicto.

PORTADA hermanos Ortubia y Coco Santivañez

El 12 de agosto de 2023, Nelson Raúl Ariel González Santibañez —amigo y excuñado de los hermanos Ortubia—, quien en ese momento tenía 20 años, fue blanco de un grave ataque a tiros en el que recibió cuatro impactos de bala en la espalda que lo dejaron cuadripléjico, y que tras una recaída terminó perdiendo la vida a mediados de este año.

El extenso prontuario del Lumpa

El historial delictivo del joven baleado este miércoles cuenta con una gran cantidad de hechos por los que fue y es aún investigado. Desde que era menor de edad, González Vega comenzó a verse implicado en causas por amenaza y robos agravado.

Sin embargo, el caso más llamativo por el que fue detenido se trató del ya mencionado asesinato de Hidalgo Ortubia en enero de 2023. Pese a que fue detenido en esa causa, al poco tiempo fue liberado porque las pruebas apuntaron contra otro malviviente de la zona: Guillermo Andrés el Pipi Zumarán, quien se entregó a la Justicia y fue imputado por el hecho de sangre, motivando la liberación del Lumpa.

El Lumpa fue detenido este viernes por el caso. El Lumpa fue detenido este viernes por el caso.

Cuando fue detenido por este caso, al igual que el hecho ocurrido este miércoles, familiares de González Vega atacaron con elementos contundentes a los efectivos de Investigaciones, intentando evitar la captura del entonces adolescente.

Durante ese procedimiento se registraron dos policías heridos y abundantes daños a una movilidad.

Además, se supo que el Lumpa fue detenido tres veces y aprehendido en otras dos ocasiones. Por último, trascendió que el delincuente juvenil contaba dos pedidos de captura en su contra, por lo que, en caso de recuperarse, quedará detenido.

La investigación para dar con los tiradores

A horas de perpetrado el ataque, la investigación del caso avanzó con allanamientos para dar con los sospechosos.

Según fuentes allegadas al caso, ya se aplicó la aprehensión de uno de los apuntados, mientras aún es buscado un segundo sujeto.