Jubilados: cómo pedir el 25% de descuento para supermercados
Los jubilados pueden acceder a rebajas en supermercados y comercios adheridos sin hacer una inscripción previa.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de Anses pueden acceder a descuentos en supermercados y comercios adheridos mediante el programa Beneficios Capital Humano, que permite obtener rebajas en compras cotidianas y, en algunos casos, sumar reintegros bancarios que elevan el ahorro hasta el 25%.
El beneficio no requiere una inscripción previa. Para usarlo, los jubilados deben pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que cobran su jubilación o pensión. A partir de ese pago, el descuento se aplica según las condiciones fijadas por cada comercio adherido.
La red de descuentos alcanza a más de 7.000 comercios y a las principales cadenas de supermercados del país. En total, el programa incluye más de 12.000 puntos de venta, aunque los porcentajes, topes y días de vigencia pueden cambiar según cada promoción.
¿Cómo acceder al descuento para jubilados?
Para pedir el descuento, los jubilados no tienen que completar formularios ni hacer trámites en Anses. El paso clave es revisar si el supermercado o comercio está adherido y pagar con la tarjeta correspondiente.
En algunos casos, el descuento se aplica directamente en la línea de caja. En otros, el beneficio se acredita después como reintegro en la cuenta bancaria del titular. Por eso, antes de comprar conviene consultar las condiciones de cada cadena.
El programa ofrece descuentos desde el 10% en supermercados. Además, algunas promociones incluyen rebajas de hasta el 20% en artículos de perfumería y limpieza, aunque pueden tener topes de devolución o productos excluidos.
Reintegros bancarios: qué bancos permiten llegar al 25%
Los jubilados que cobran en el Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional del 5% al pagar con tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO. El tope informado es de $5.000 por semana y $20.000 por mes en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
En el caso del Banco Galicia, el beneficio contempla hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El límite mensual informado para supermercados es de $20.000, mientras que en farmacias y ópticas el tope llega a $12.000.
Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran en Banco Supervielle pueden acceder los martes a un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 si pagan con débito. Además, la entidad prevé un reintegro de hasta $15.000 mediante QR, por lo que ambos beneficios pueden acumular hasta $40.000.
Desde Anses recomiendan revisar el listado actualizado de comercios adheridos antes de realizar la compra. También es importante consultar los topes, los días habilitados y los productos alcanzados, ya que cada promoción puede tener condiciones diferentes.