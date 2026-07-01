Jubilados: cómo pedir el 25% de descuento para supermercados

Los jubilados pueden acceder a rebajas en supermercados y comercios adheridos sin hacer una inscripción previa.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de Anses pueden acceder a descuentos en supermercados y comercios adheridos mediante el programa Beneficios Capital Humano, que permite obtener rebajas en compras cotidianas y, en algunos casos, sumar reintegros bancarios que elevan el ahorro hasta el 25%.

El beneficio no requiere una inscripción previa. Para usarlo, los jubilados deben pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que cobran su jubilación o pensión. A partir de ese pago, el descuento se aplica según las condiciones fijadas por cada comercio adherido.

La red de descuentos alcanza a más de 7.000 comercios y a las principales cadenas de supermercados del país. En total, el programa incluye más de 12.000 puntos de venta, aunque los porcentajes, topes y días de vigencia pueden cambiar según cada promoción.

¿Cómo acceder al descuento para jubilados? Para pedir el descuento, los jubilados no tienen que completar formularios ni hacer trámites en Anses. El paso clave es revisar si el supermercado o comercio está adherido y pagar con la tarjeta correspondiente.

El beneficio para jubilados depende del comercio adherido, el banco y el medio de pago utilizado. Shutterstock En algunos casos, el descuento se aplica directamente en la línea de caja. En otros, el beneficio se acredita después como reintegro en la cuenta bancaria del titular. Por eso, antes de comprar conviene consultar las condiciones de cada cadena.