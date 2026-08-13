Un estudio realizado en Argentina analizó cómo cambiaron los vínculos y reveló qué sienten los hombres al momento de acercarse a una mujer.

El estudio que revela por qué muchos hombres evitan acercarse a una mujer

Las formas de conocer a otra persona y comenzar un vínculo cambiaron en los últimos años. Las redes sociales y las aplicaciones de citas modificaron parte de las dinámicas tradicionales. En ese contexto, un estudio realizado en Argentina analizó qué sienten los jóvenes al momento de iniciar un acercamiento.

El informe Relaciones y Masculinidades 2026, elaborado por Reyes Filadoro y Enter Comunicación, encuestó a jóvenes de entre 18 y 35 años. También incluyó grupos focales y un análisis de conversaciones en redes sociales. Uno de los datos más destacados indica que el 67% de los hombres evita acercarse a una mujer por temor a incomodarla, ser rechazado o ser malinterpretado.

El estudio que revela por qué muchos hombres evitan acercarse a una mujer La investigación también encontró que el 68% de los hombres consultados dice sentirse confundido acerca de qué se espera actualmente de ellos. El estudio vincula esta sensación con los cambios en las formas de relacionarse y con las nuevas expectativas alrededor del consentimiento y los vínculos.

El miedo al rechazo aparece como uno de los factores que pueden frenar un acercamiento. A esto se suma el temor a que una determinada actitud sea interpretada de otra manera o genere incomodidad en la otra persona. Para algunos participantes, esta incertidumbre termina llevando a evitar directamente la situación.

Qué dice el estudio sobre las redes sociales Las redes sociales también tienen un papel importante en este escenario. El 57% de los jóvenes encuestados considera que estas plataformas hicieron más difíciles las relaciones entre hombres y mujeres. A su vez, el 77% cree que las relaciones de pareja son actualmente más breves y descartables que las de generaciones anteriores.