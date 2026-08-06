La Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe le retiró preventivamente el carnet al legislador provincial Oscar Dolzani y deberá rendir nuevamente los exámenes.

En medio de la polémica que generó un video publicado en sus propias redes sociales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe suspendió de manera preventiva la licencia de conducir del legislador provincial Oscar Dolzani, luego de que se lo viera manejando mientras usaba el celular y tomaba mate.

La sanción alcanza al senador del bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe e incluye la obligación de rendir nuevamente los exámenes de aptitud para conducir, realizar un curso de reeducación vial y presentarse ante el Juzgado de Faltas correspondiente para responder por las infracciones registradas.

Polémico video del legislador Las imágenes, grabadas durante un viaje nocturno por una ruta provincial y difundidas por el propio Dolzani en Instagram, muestran al senador conduciendo con una sola mano, sosteniendo un mate, manipulando el teléfono celular, cambiando la música y mirando la pantalla del dispositivo mientras el vehículo estaba en movimiento.

La publicación provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la conducta del legislador y reclamaron la intervención de las autoridades de tránsito. Entre los comentarios, varios señalaron el riesgo de conducir distraído y el mal ejemplo que representa un funcionario público incumpliendo normas viales.

Suspenden la licencia a un legislador por manejar con el celular en la mano y tomando mate Pedido de disculpas Frente al repudio, Dolzani publicó un segundo video, esta vez con el vehículo detenido, en el que asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas. "Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es valiente", expresó.