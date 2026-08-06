Valle Hermoso, el pueblo riojano que fue vendido con sus casas e inspiró la Ley de Tierras

Formó parte de una operación inmobiliaria realizada en 2008 que incluyó 200.000 hectáreas y todos los bienes del poblado; el caso volvió al eje con el debate en el Senado.

La historia de Valle Hermoso, un pueblo ubicado en la provincia de La Rioja, volvió al centro del debate público tras ser mencionada en las discusiones sobre la Ley de Tierras. La comunidad fue incluida en una operación inmobiliaria realizada en 2008, cuando un inversor estadounidense adquirió 200.000 hectáreas que abarcaban la totalidad del poblado y sus recursos.

La venta comprendió no solo campos y montañas, sino también viviendas, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y fuentes de agua, es decir, los servicios esenciales utilizados por los habitantes de la zona.

Qué ocurrió con Valle Hermoso en 2008 La operación formalizó el traspaso registral de las tierras a un comprador extranjero. En ese momento, la legislación argentina no establecía restricciones efectivas para la compra masiva de tierras rurales por parte de extranjeros. Con el tiempo, el caso se convirtió en una referencia nacional sobre los alcances de la propiedad extranjera de tierras rurales.

Cómo influyó en la Ley de Tierras La experiencia de Valle Hermoso fue uno de los antecedentes que impulsó la sanción de la Ley 26.737 en 2011, norma que fijó un límite del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales, topes máximos por cada titular y la prohibición de vender terrenos que contengan cuerpos de agua permanentes.

Valle Hermoso, el pueblo que inspiró la Ley de Tierras La batalla de los habitantes Tras la venta, los pobladores iniciaron una prolongada disputa judicial para recuperar la posesión de las tierras. La resolución judicial reconoció que, aunque la escritura había transferido la titularidad registral al inversor extranjero, los derechos de los habitantes estaban protegidos por la legislación vigente y el Código Civil. El proceso concluyó con el reconocimiento judicial de la posesión efectiva a favor de los habitantes de Valle Hermoso.