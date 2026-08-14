"Héroes, Dioses y Amantes", una invitación a vivir la ópera barroca italiana con el Círculo Armónico

El Círculo Armónico llega este domingo al Teatro Independencia para celebrar sus cinco años de trayectoria con un concierto. "Héroes, Dioses y Amantes: el esplendor de la ópera barroca italiana" reunirá al ensamble mendocino con la mezzosoprano italiana Mattea Musso y el violinista barroco rosarino Gustavo Di Giannantonio .

La presentación promete una noche dedicada al repertorio más apasionado y virtuoso del siglo XVIII. La función será el domingo 16 de agosto a las 20. Las entradas están disponibles en EntradaWeb .

La propuesta llega después de un año de alto vuelo internacional. El Círculo Armónico participó en abril del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca "Misiones de Chiquitos" en Bolivia y ahora debuta en el escenario mayor de la música mendocina.

El programa recorrerá la primera mitad del siglo XVIII, cuando la ópera barroca italiana había alcanzado su punto de mayor esplendor y virtuosismo, con obras de Albinoni, Vivaldi, Porpora y Händel como hilo conductor.

El recorrido musical comienzará con la Sonata a 5 de Albinoni y continuará con dos piezas de Vivaldi que muestran su faceta más delicada: arias de L'Olimpiade y de la cantata "La Gloria e Imeneo", escrita para las bodas de Luis XV de Francia. El contraste llegará con el Concierto para violín "Il Grosso Mogul", una obra que exige un solista de virtuosismo extraordinario y que Di Giannantonio tomará como propia.

El momento más conmovedor del programa llegará con Nicola Porpora y su aria "Alto Giove", de Polifemo, una de las páginas más célebres de la ópera barroca italiana. La pieza pone en escena la gratitud de Acis ante Júpiter, quien le ha concedido la vida inmortal para reunirse con Galatea. El cierre estará a cargo de Händel, con la Obertura de Serse, una súplica de amor de Imeneo y el jubiloso "Dopo notte, atra e funesta" de Ariodante, donde tras una noche oscura aparece finalmente el sol.

Mattea Musso y Gustavo Di Giannantonio. Mattea Musso

Vale recordar que en la época de estas composiciones, los roles protagónicos de la ópera barroca italiana estaban reservados para los castrati, y que muchas de las arias del programa fueron escritas para los legendarios Farinelli y Carestini. Hoy esos roles los interpretan mezzosopranos y contratenores, y Mattea Musso es una de las voces más destacadas en ese repertorio.

Marcos Garcia / MDZ

El Círculo Armónico

El Círculo Armónico estará integrado por Sebastián Alcaraz, Alejandro Fiore, Indira González Oliva, Magdalena Scattolini y Di Giannantonio en violines barrocos; Mauro Marquet en viola barroca; José Luis Di Marco en violoncello barroco; Esteban Pérez en contrabajo; Daniel Ganum en archilaúd; Julián Salcedo Elías en clave; y Nicolás Mosca en órgano.

El ensamble de música barroca -formado por músicos especializados en interpretación históricamente informada- tiene una particularidad, es uno de los únicos en Mendoza que toca con instrumentos que son réplicas de los de época y tienen el único clave de la provincia.

Marcos Garcia / MDZ

Desde 2021, cuando hicieron su debut en el Festival de Música Antigua de Mendoza se han presentado regularmente en salas provinciales, festivales locales e internacionales como el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos” en Bolivia y el XVII Festival Internacional de Música Antigua Usach en Chile.