Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026: hora, TV y streaming

En Houston, Canadá buscará hacer historia ante un Marruecos que llega en alza tras haber eliminado en dieciseisavos a Países Bajos.

La Selección de Canadá y su par de Marruecos se enfrentarán este sábado por la tarde en Houston en un partido que marcará el inicio de los octavos de final del Mundial 2026.

Este cruce, que está programado para las 14, se disputará en el NRG Stadium y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver. Además, se podrá ver en vivo a través de DSports y Paramount+.

Canadá le ganó con lo justo a Sudáfrica, selección a la que pudo convertirle el 1-0 para avanzar de ronda recién pasados lo 90 minutos.

Los jugadores de Canadá festejan el agónico triunfo ante Sudáfrica por los 16avos del Mundial 2026. EFE Marruecos, por su parte, viene de protagonizar uno de los mejores partidos de los 16avos de final, donde derrotó por penales a Países Bajos, que llegaba a este Mundial como uno de los candidatos a dar pelea hasta las últimas rondas.

DSports El antecedente reciente entre Canadá y Marruecos en Mundiales En el Mundial de Qatar 2022, el conjunto marroquí venció por 2-1 a su rival de turno en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero. Los canadienses fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres.