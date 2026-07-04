Canadá y Marruecos abren los octavos de final del Mundial 2026: hora, TV y streaming
En Houston, Canadá buscará hacer historia ante un Marruecos que llega en alza tras haber eliminado en dieciseisavos a Países Bajos.
La Selección de Canadá y su par de Marruecos se enfrentarán este sábado por la tarde en Houston en un partido que marcará el inicio de los octavos de final del Mundial 2026.
Este cruce, que está programado para las 14, se disputará en el NRG Stadium y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver. Además, se podrá ver en vivo a través de DSports y Paramount+.
Canadá le ganó con lo justo a Sudáfrica, selección a la que pudo convertirle el 1-0 para avanzar de ronda recién pasados lo 90 minutos.
Marruecos, por su parte, viene de protagonizar uno de los mejores partidos de los 16avos de final, donde derrotó por penales a Países Bajos, que llegaba a este Mundial como uno de los candidatos a dar pelea hasta las últimas rondas.
El antecedente reciente entre Canadá y Marruecos en Mundiales
En el Mundial de Qatar 2022, el conjunto marroquí venció por 2-1 a su rival de turno en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero. Los canadienses fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres.
El ganador del partido será rival del vencedor del juego entre Francia y Paraguay, que buscará otro milagro tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Michael Oliver (GBR).
Estadio: NRG Stadium (Houston).
Hora: 16:00 (Argentina)
TV: DSports
Streaming: DGO y Paramount+
Fuente: NA