La emocionante arenga del DT de Canadá a sus jugadores luego de la histórica clasificación a octavos: "Son héroes"

Después del triunfo ante Sudáfrica por dieciseisavos, Jesse Marsch reunió a los futbolistas de Canadá en el medio del campo y les dedicó unas emotivas palabras.

La Selección de Canadá hizo historia al vencer a Sudáfrica en dieciseisavos de final y meterse en los octavos del Mundial 2026. Fue el primer partido eliminatorio que jugó alguna vez en el certamen y confirma el gran momento del equipo en los últimos años, probablemente el mejor que tuvo alguna vez desde su creación en 1924.

El gran cerebro detrás de todo es Jesse Marsch, que asumió como DT a principios de 2024 y desde entonces le ha imprimido al elenco norteamericano una identidad de juego bien reconocible y está obteniendo muy buenos resultados. Y dejó en claro su rol como líder con la emocionante arenga que le dedicó a sus dirigidos luego de la victoria de este domingo.

La arenga del DT de Canadá a sus jugadores tras la clasificación a octavos "Muchachos, piensen en los dos años que hemos estado juntos. Piensen en cómo hablamos de mantenernos en el plan, de mantenernos en lo que queremos ser, de jugar agresivo, de acceder a la calidad, ustedes mostrando su carácter", comenzó su discurso el entrenador estadounidense en medio del círculo de futbolistas que formó en el campo de juego.

Tras esto, dejó una definición que erizó la piel de casi todos los espectadores: "¡Ustedes son héroes canadienses! ¡Héroes canadienses! Héroes canadienses para los futuros niños de este país, que juegan este deporte. Este deporte tiene un gran futuro gracias a ustedes. Deberían estar tan orgullosos de quiénes son. Deberían estar tan orgullosos de este partido. Lo persiguieron, momento tras momento. Ustedes son héroes canadienses", sentenció.