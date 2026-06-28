Canadá y Sudáfrica levantan el telón los dieciseisavos de final del Mundial: hora, TV y streaming

Canadá, que terminó segunda y perdió la localía, enfrenta a la sorprendente Sudáfrica en Los Ángeles en busca de los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá intentará aprovechar su poder ofensivo frente a Sudáfrica y clasificarse por primera vez en la historia a octavos de final.

Canadá y Sudáfrica se enfrentarán este domingo desde las 16 (hora argentina) en el Estadio Los Ángeles, en el partido que abrirá oficialmente los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro será arbitrado por el portugués João Pinheiro y marcará el comienzo de la etapa de eliminación directa, donde ya no hay margen de error: el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor se despedirá del torneo.

El seleccionado africano llega con la confianza en alza tras una destacada recuperación en la fase de grupos. Después de caer en el debut frente a México, el equipo dirigido por Hugo Broos reaccionó con un empate ante República Checa y cerró su clasificación con un valioso triunfo sobre Corea del Sur gracias al gol de Thapelo Maseko. Ese cambio de imagen le permitió finalizar segundo en el Grupo A y meterse entre los 32 mejores del certamen.

Canadá, por su parte, también terminó como escolta de su zona, aunque con la sensación de haber dejado escapar el primer lugar tras perder con Suiza en la última fecha. El conjunto de Jesse Marsch consiguió la primera victoria de su historia en un Mundial al golear 6-0 a Qatar y ahora buscará aprovechar el impulso de jugar una Copa del Mundo en casa para seguir avanzando.

La gran duda de Canadá y el regreso que celebra Sudáfrica Sudáfrica viene de dar la sorpresa al eliminar a Corea del Sur. EFE La principal incógnita en el conjunto canadiense pasa por Alphonso Davies. El capitán no disputó ninguno de los tres encuentros de la fase de grupos por problemas musculares, aunque Marsch se mostró optimista sobre su recuperación. "Creo que puede tener un gran impacto, tanto a nivel físico como futbolístico, pero también mental y psicológico, tener de vuelta a nuestro capitán", aseguró el entrenador.

Sudáfrica, en cambio, recuperará a Teboho Mokoena tras cumplir una fecha de suspensión, aunque todavía no podrá contar con el experimentado Themba Zwane, quien deberá cumplir el último partido de la sanción que arrastra desde su expulsión frente a México.