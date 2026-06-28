Tras quedar afuera en primera fase, Corea del Sur despidió a su DT y el presidente de la nación apuntó contra la Federación

Hong Myung-bo dejó de ser entrenador de Corea del Sur luego de la prematura eliminación y el propio primer mandatario del país se pronunció al respecto.

La eliminación de la Selección de Corea del Sur representó uno de los mayores fracasos de la fase de grupos del Mundial 2026, quizás solo superado por el de Uruguay. Tras ganar el primer partido contra República Checa, apuntaban a tener una cómoda clasificación a playoffs, pero las derrotas ante México y Sudáfrica fueron lapidarias.

Con 3 puntos y una diferencia de gol de -1, quedaron décimos en la tabla de terceros (pasaban los mejores 8), por lo que debieron armar las valijas y despedirse del certamen. Esto desembocó en un fuerte escándalo, que terminó con la renuncia de su director técnico, Hong Myung-bo, quien había asumido a mediados de 2024.

Hong Myung-bo dejó de ser el DT de Corea del Sur Hong Myung-bo dejó de ser el DT de Corea tras dos años en el cargo. EFE "Siento un profundo pesar ante todos los ciudadanos que aman y apoyan el fútbol de Corea del Sur. Hoy renuncio al cargo de entrenador de la Selección nacional", anunció el entrenador de 57 años en conferencia de prensa. "En última instancia, todo recae en mí. Supongo que tomé malas decisiones, y esa fue la razón por la que tuvimos un mal resultado. Nada más, nada menos", se responsabilizó.

En sus dos años en el cargo, Hong Myung-bo dirigió un total de 26 partidos, con un balance de 15 victorias, 5 empates y 6 derrotas. El duro revés en el Mundial generó un fuerte malestar en el país asiático y algunas cadenas televisivos llegaron hasta a blurear su cara en señal de repudio. Incluso el propio presidente de la nación, Lee Jae-myung, lo trató de "incompetente" y sacó un comunicado en contra de la Federación Coreana de Fútbol (KFA).

La carta del presidente de Corea contra la KFA tras el fracaso mundialista .



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. … https://t.co/wNwtKlo1qY — (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026 "Siento algo que va más allá de la confusión ante este resultado inesperado: una absoluta incredulidad", comienza la carta que publicó el máximo mandatario en su cuenta de X. "Al final, se ha demostrado una vez más que el dicho 'la elección de las personas es el principio de todas las cosas' es cierto: si se prioriza el favoritismo sobre la capacidad y se selecciona a personas incompetentes como comandantes, el resultado es obvio", remarcó.