Johan Manzambi, el joven todocampista fanático de Dragon Ball Z que podría enfrentar a Argentina

El Mundial 2026 quedará en la historia no sólo por los grandes partidos, los estadios majestuosos y los profundos cambios reglamentarios, sino también por la impactante aparición de un grupo de jóvenes promesas que empezaron a marcar el camino para lo venidero. Ahí se encuadra Johan Manzambi , presente y futuro del fútbol suizo.

El mediocampista de tan sólo ¡20 años! irrumpió de forma intempestiva en Norteamérica y ya inscribió su nombre dentro del listado de jugadores del futuro que aparecen en cada Copa del Mundo .

Con un despliegue formidable, una lectura de juego disruptiva para su corta edad y un sentido de la ubicación que lo destaca por sobre el resto, el joven fanático de la saga Dragon Ball Z metió al combinado helvético en la fase final de la competencia, ni más, ni menos.

Más allá del origen de sus padres, de Angola y República Democrática del Congo , Johan Manzambi nació en Ginebra el 14 de octubre de 2005, apenas un par de meses después del debut absoluto de Lionel Messi en la selección argentina.

Se inició en el Servette de su país hasta que en 2022 fue fichado por el Friburgo de Alemania , en donde juega actualmente. Allí, disputó 61 partidos, en donde anotó 9 goles y cedió 8 asistencias.

Para la selección, su primera vez fue el 7 de junio de 2025, en un amistoso ante México por fecha FIFA, pero su momento de gloria recién llegaría para este Mundial, en donde ya marcó 3 goles y dio una asistencia en apenas 90 minutos de juego en total.

Sus festejos recorren el mundo

Contará la historia que el joven Johan quería ser arquero, pero fue su papá quien lo convenció para que abandone los tres palos y se focalice en ser jugador de campo. Algo le vio.

Su celebración particular ya es viral en el Mundial 2026.

Pero más allá del sorprendente nivel que mostró hasta ahora, Manzambi también se destacó por la particularidad en cada festejo de gol. El joven emula el icónico Kamehameha de la serie Dragon Ball Z porque, según comentó en algunas entrevistas, lo traslada a su infancia en Ginebra.

Suiza, por la llave de Argentina

Con la victoria por 2 a 1 ante el anfitrión Canadá, el combinado que conduce Murat Yakin finalizó la primera fase del Mundial 2026 en la cima del grupo B con 7 unidades, producto de dos triunfos y un empate, con siete tantos anotados y apenas tres recibidos.

Su continuidad en el certamen dependerá del rival para la fase de 16avos de final, en donde se enfrentará con alguno de los mejores terceros. En caso de avanzar, los helvéticos podrían verse las caras con Colombia o Portugal y, si logran sortear esa llave de octavos de final, podrían encontrarse con la selección argentina en los cuartos. Qué tal.