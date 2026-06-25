Argentina y Brasil quedaron del mismo lado del cuadro del Mundial 2026: cuándo podrían cruzarse

Ambas selecciones terminaron primeras en sus respectivos grupos y crecen las chances de que se vean las caras en la etapa de eliminación directa.

Atención: la Selección argentina podría cruzarse con Brasil antes de una hipotética final del Mundial. Sería tremendo...

Argentina y Brasil terminaron la fase de grupos en el primer lugar de sus respectivas zonas y, con el armado del cuadro de las rondas eliminatorias, podrían cruzarse con el transcurso del Mundial 2026.

Confirmado: cuándo podrían cruzarse Argentina y Brasil en el Mundial 2026 Al haber superado sus grupos sin mayores inconvenientes, la vigente campeona del mundo y la Verdeamarela pueden llegar a cruzarse en un hipotético duelo de semifinales, que representaría una “final anticipada”.

La selección de Lionel Scaloni fue una de las pocas selecciones que pudo asegurar el primer puesto del grupo tras solo dos fechas, al golear a Argelia por 3-0 y derrotar por 2-0 a Austria. El más destacado del equipo es Lionel Messi, que este miércoles cumplió 39 años y mantiene su nivel intacto: siendo la indiscutible figura de ambos encuentros, el 10 lleva convertidos cinco goles y se posicionó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos.

Lionel Messi, el símbolo de la Selección argentina. EFE Por su parte, Brasil tuvo un debut poco convincente ante Marruecos, que terminó con un empate por 1-1, pero pudo destacarse en los encuentros siguientes, al golear por 3-0 tanto a Haití como a Escocia, con un gran rendimiento de Vinicius, para sentenciar la clasificación.

El único antecedente en Copas del Mundo terminó con hazaña argentina en un partido icónico En caso de darse una nueva edición del clásico sudamericano, se trataría de apenas la segunda ocasión en la que se dispute durante un Mundial. El único antecedente favorece al seleccionado argentino, con el inolvidable triunfo por la mínima en los octavos de final de Italia 1990, con el entrenador Carlos Salvador Bilardo en el banco argentino y el tanto del delantero Claudio Caniggia, luego de la asistencia del astro Diego Armando Maradona.